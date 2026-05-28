Temu riceve multa da 200 milioni di euro dall'Ue, l'e-commerce cinese avrebbe venduto prodotti illegali

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Il noto e-commerce Temu ha ricevuto una multa da 200 milioni di euro dalla Commissione Ue per non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi legati all’offerta di prodotti illegali sulla piattaforma e il conseguente danno per i consumatori. Il colosso cinese avrebbe sottovalutato gravemente la frequenza con cui i consumatori dell’Unione europea potrebbero imbattersi in articoli illegali.

La multa da 200 milioni di euro a Temu

La Commissione Ue ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). L’e-commerce cinese non avrebbe “identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall’offerta di prodotti illegali sulla sua piattaforma e il conseguente danno per i consumatori in Ue”.

La valutazione del rischio di Temu, ha spiegato la Commissione, non soddisferebbe gli standard stabiliti dal Dsa, in quanto basata su informazioni generali sui rischi relativi al settore dell’e-commerce nel suo complesso, anziché su prove specifiche riguardanti il servizio di Temu. Il colosso cinese dell’e-commerce avrebbe sottovalutato gravemente la frequenza con cui i consumatori europei potrebbero imbattersi in articoli illegali.

Temu, inoltre, non avrebbe valutato adeguatamente in che modo la progettazione del servizio, inclusi i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati, potesse amplificare i rischi di diffusione di prodotti illegali. Ai sensi del Dsa, le piattaforme online di grandi dimensioni designate devono valutare diligentemente i rischi sistemici connessi ai propri servizi e ad adottare le corrispondenti misure di mitigazione.

Le prove contro Temu

In una nota, l’esecutivo Ue ha spiegato che le prove “indicano che i consumatori hanno un’alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu”.

In base alle prove raccolte durante un’operazione di mystery shopping, un’altissima percentuale dei caricabatterie selezionati non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un’alta percentuale dei giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, a causa di sostanze chimiche che superavano i limiti di legge o rischi di soffocamento per parti staccabili.

Multa a Temu: cosa succederà ora

A Temu è stato dato tempo fino al 28 agosto 2026 per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi contestata.

Il Comitato europeo per i servizi digitali avrà un mese dal ricevimento del piano d’azione di Temu per esprimere un parere. La Commissione avrà poi un ulteriore mese per la decisione finale e per fissare i tempi di attuazione.

Le dichiarazioni di Henna Virkkunen su Temu

Commentando la multa inflitta a Temu in alcune dichiarazioni riportate da ANSA, la vice presidente della Commissione europea per la sovranità tecnologica Henna Virkkunen ha spiegato: “Le valutazioni di rischio non sono un mero esercizio burocratico, ma la spina dorsale del Dsa. La valutazione del rischio di Temu sottovaluta i rischi concreti, manca di specificità, non si basa su prove solide e non è esaustiva. Lascia all’oscuro le autorità di regolamentazione, gli utenti e il pubblico sulla reale portata dei potenziali danni causati dai prodotti illegali venduti su Temu”.

“Adesso è il momento che Temu si conformi alla legge” ha concluso Henna Virkkunen.

Perché la multa a Temu è un record

La multa a Temu è la più alta inflitta finora ai sensi della legge sui servizi digitali.

Si tratta della seconda decisione di non conformità nel quadro del Dsa, dopo la multa da 120 milioni di euro comminata al social network X di Elon Musk nel dicembre del 2025.