Un arresto a Padova nel pomeriggio del 14 luglio. Un cittadino marocchino, residente in città, è stato fermato e condotto presso la Casa Circondariale locale, dopo che gli investigatori hanno scoperto una seconda abitazione utilizzata come deposito di droga. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti che, negli ultimi mesi, hanno già portato a sequestri record nella provincia.

Le indagini e il controllo in zona Arcella

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio da un controllo effettuato dalle pattuglie della Squadra Mobile nella zona Arcella di Padova. Gli agenti hanno notato un’autovettura che, nel corso del pomeriggio, si era fermata ripetutamente nel parcheggio di un supermercato. Il conducente, però, non scendeva mai dal veicolo, ma incontrava per pochi istanti alcune persone, destando così sospetti tra gli operatori di polizia.

L’approfondimento investigativo e la scoperta della seconda abitazione

Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare l’intestatario dell’autovettura, un cittadino marocchino residente a Padova. Gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva recentemente preso in affitto una seconda abitazione in provincia. Tuttavia, nessuno risultava effettivamente vivere in quell’appartamento, che appariva disabitato e privo di qualsiasi segno di presenza stabile.

I sospetti degli investigatori: doppia casa e acquisti sospetti

La situazione ha insospettito ulteriormente la Squadra Mobile: la gestione di due abitazioni, con i relativi costi di affitto e utenze, e l’acquisto, avvenuto nel mese di giugno 2025, di una seconda autovettura di valore pari a 50 mila euro, risultavano incongruenti con il lavoro part-time dichiarato dall’uomo presso un’azienda della provincia padovana. Questi elementi hanno spinto gli agenti a organizzare un servizio antidroga mirato.

Il blitz e le perquisizioni

Durante il servizio, l’uomo è stato fermato a Padova e sono state eseguite perquisizioni sia presso le due abitazioni che sulle autovetture di sua proprietà. L’ipotesi investigativa ha trovato conferma: la seconda casa, presa in affitto di recente, era stata adibita a vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti.

Il maxi sequestro: cocaina, hashish e denaro contante

All’interno dell’appartamento, completamente privo di mobilio e suppellettili, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti in diversi borsoni e zaini, circa 10 kg di cocaina e 30 kg di hashish. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento, 6 bilancini di precisione e la somma in contanti di 64.000 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

Il valore della droga sequestrata

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro dalla vendita al dettaglio della cocaina e 500 mila euro da quella dell’hashish. Si tratta di un ingente giro d’affari che avrebbe alimentato il mercato locale e non solo.

L’arresto e la posizione dell’indagato

Il cittadino marocchino, di 37 anni, è stato tratto in arresto e, al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Padova, dove si trova in attesa del giudizio di convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Un precedente sequestro record

Quello appena concluso rappresenta il secondo maxi sequestro di droga effettuato negli ultimi mesi dalla Squadra Mobile di Padova. Nel mese di aprile, infatti, era stata condotta un’altra operazione tra Padova e provincia che aveva portato al sequestro di oltre 100 kg di sostanze stupefacenti: 40 kg di cocaina, 65 kg di hashish e 1 kg di marijuana. In quell’occasione, il valore stimato della droga sequestrata superava i 7 milioni di euro.

Il fenomeno del traffico di stupefacenti nel territorio

Le recenti operazioni testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti nel territorio padovano. L’utilizzo di abitazioni apparentemente disabitate come depositi di droga e la presenza di ingenti somme di denaro contante sono segnali di un fenomeno radicato e in continua evoluzione. La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato si è rivelata fondamentale per individuare e smantellare le reti criminali attive nella zona.

Le reazioni delle autorità e l’impatto sulla comunità

L’operazione ha suscitato l’apprezzamento delle autorità locali e della cittadinanza, preoccupata per la diffusione delle sostanze stupefacenti e i rischi connessi alla criminalità organizzata. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire con determinazione nelle attività di prevenzione e repressione, invitando i cittadini a segnalare situazioni sospette e a collaborare attivamente per la sicurezza del territorio.

Conclusioni

Il sequestro di 40 kg di droga e l’arresto del cittadino marocchino rappresentano un duro colpo al traffico di stupefacenti nella provincia di Padova. L’operazione conferma l’efficacia delle strategie investigative messe in campo dalla Polizia di Stato e la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a minacciare la sicurezza e il benessere della collettività.

