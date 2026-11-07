Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. A Torino, la Polizia ha sequestrato circa 188 kg di materiale pirotecnico trovato nella sua abitazione e in cantina, nell’ambito dei controlli predisposti in vista della manifestazione del 7 novembre.

Torino, fuochi d’artificio illegali: 44enne denunciato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, dopo un’attività informativa e investigativa. Gli accertamenti hanno riguardato un cittadino italiano di 44 anni, sul quale sono emersi gravi indizi di detenzione e commercio abusivo di materiale pirotecnico illegale.

Gli agenti hanno effettuato l’accesso nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere Borgo Filadelfia. In salotto hanno trovato numerosi scatoloni con materiale esplodente; la perquisizione è stata poi estesa alla cantina nella disponibilità del 44enne.

Il materiale sequestrato

Il quantitativo complessivo rinvenuto è stato di circa 188 kg, di cui oltre 25 kg di massa attiva netta di NEC. Secondo la ricostruzione della Polizia, il materiale era detenuto senza le autorizzazioni di sicurezza richieste per depositi di queste dimensioni e in violazione delle norme vigenti. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato.

Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che gli imballaggi erano stati manipolati e richiusi. L’intervento, secondo gli investigatori, avrebbe alterato la visibilità dei pittogrammi di pericolo, occultando la natura delle merci durante il trasporto e in caso di consegna tramite corrieri.

I servizi preventivi sono stati disposti dal questore Massimo Gambino in vista della manifestazione, a Torino.

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