Tensione a Buenos Aires in Argentina dopo il ko ai Mondiali, il video della polizia coi cannoni ad acqua

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si sono verificati momenti di tensione a Buenos Aires dopo la sconfitta dell’Argentina in finale ai Mondiali contro la Spagna. La polizia, in assetto antisommossa, ha utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti in strada. Grande è stata la delusione degli argentini, che speravano di bissare il successo ottenuto alla Coppa del Mondo in Qatar. La rete di Ferran Torres, però, ha infranto il sogno “albiceleste”.

Scontri a Buenos Aires dopo la sconfitta dell’Argentina in finale ai Mondiali

Il mancato successo dell’Argentina in finale ai Mondiali 2026 contro la Spagna, che ha conquistato il titolo grazie alla rete di Ferran Torres, ha scatenato la rabbia di alcuni tifosi dell'”Albiceleste” a Buenos Aires.

La polizia in assetto antisommossa, come mostrano le immagini di Askanews, ha utilizzato i cannoni ad acqua per disperdere una piccola folla che si era riunita in strada e neutralizzare i disordini.

Un morto in Spagna nella festa per la vittoria al Mondiale

Un grave incidente si è verificato anche in Spagna, durante la festa per la vittoria della Coppa del Mondo 2026.

Un giovane di 13 anni è morto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio a causa del crollo della fontana di Árbol Gordo a Ciudad Rodrigo, Salamanca. Altre due persone sono rimaste ferite nel crollo parziale della struttura, che ha ceduto sotto il peso della folla.

La polizia locale e l’amministrazione comunale di Ciudad Rodrigo hanno confermato il decesso.

ANSA

Come è andata la finale Spagna-Argentina del Mondiale

La finale del Mondiale 2026, organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico, si è disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Ad affrontarsi sono state l’Argentina allenata da Lionel Scaloni e la Spagna guidata dal ct Luis de la Fuente.

Dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio iniziale di 0-0 e che la nazionale albiceleste ha perso un uomo per espulsione al 93′ (Enzo Fernandez), a sbloccare il risultato (in maniera definitiva) ci ha pensato, al minuto 106, l’attaccante spagnolo Ferran Torres.

A nulla è valso l’assalto finale dell’Argentina: la Spagna ha conquistato il suo secondo Mondiale della sua storia, mentre la nazionale sudamericana capitanata da Lionel Messi ha visto svanire il sogno di diventare la prima formazione dai tempi del Brasile nel 1962 a vincere due Mondiali consecutivi.

Dopo il fischio finale, attimi di tensione in campo: anche Leandro Paredes è stato espulso dall’arbitro, a causa di uno scontro con Gavi ed Eric Garcia.