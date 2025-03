Tensione a Roma per l'apertura della nuova sede di Forza Nuova, saluti romani e proteste antifasciste

Momenti di tensione a Roma per l’apertura della nuova sede di Forza Nuova. Decine di agenti in assetto antisommossa sono dovute intervenire per evitare che i militanti antifascisti, in presidio contro l’inaugurazione del centro, entrassero in contatto con un gruppo di membri della formazione di estrema destra, tra saluti romani e cori.

Le proteste a Roma

La nuova sede di Forza Nuova è stata inaugurata nel pomeriggio di domenica 30 marzo in via Lucca a Roma, nei pressi di piazza Bologna, a poche centinaia di metri dall’Università La Sapienza.

L’apertura della sezione della formazione neofascista è stata contestata da un centinaio di persone che nella mattinata avevano preso parte a una manifestazione nella stessa piazza, alla presenza anche di esponenti del Pd come il segretario romano Enzo Foschi, il deputato Andrea Casu e i senatori Cecilia D’Elia e Fillippo Sensi.

Fonte foto: ANSA

Un momento delle tensioni a Roma per l’apertura della nuova sede di Forza Nuova

Le tensioni

Come riportato da Ansa, dopo l’inaugurazione un gruppo di militanti antifascisti si è avvicinato all’edificio intonando “fuori i fascisti dal quartiere” e slogan contro il leader della formazione di estrema destra, Roberto Fiore.

Subito dopo si sono radunati alcuni esponenti di Forza Nuova che hanno risposto con cori, urlando “boia chi molla” e alzando più volte il braccio destro teso.

I due schieramenti si sono fronteggiati da un lato all’altro della strada, ma il dispositivo di sicurezza predisposto dalla questura è riuscito a mantenerli lontani e ad evitare contatti tra i due gruppi.

Gli appelli contro la nuova sede di Forza Nuova

Contro l’apertura della nuova sede di Forza Nuova si erano espresse diverse realtà ed esponenti della società civile. I consiglieri comunali Pd Riccardo Corbucci e Antonella Melito hanno affermato alla vigilia che “il Governo e il ministro dell’Interno Piantedosi non possono più ignorare la minaccia rappresentata da Forza Nuova: non solo ne va impedita l’ulteriore diffusione, ma va avviato l’iter per il suo scioglimento, come previsto dalla legge”.

Appelli contro l’inaugurazione del circolo di FN sono arrivati anche dal M5S: “Parliamo di un movimento che non ha mai rinnegato la sua natura smaccatamente neofascista, che si è reso protagonista di episodi violenti con intenti chiari di sovvertire l’ordine democratico, basti ricordare il vergognoso assalto alla sede della Cgil di pochi anni fa”, hanno dichiarato i deputati Alfonso Colucci e Francesco Silvestri.