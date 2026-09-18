Tensione a Torino per la presenza di Vannacci al convegno della polizia, uova e fumogeni contro gli agenti

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L’arrivo di Roberto Vannacci a Torino è stato accolto da una manifestazione antifascista. Il generale si trova nel capoluogo sabaudo per partecipare a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato. Prima di partire in corteo, alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere la sede dell’incontro, lanciando uova e fumogeni contro gli agenti. Le tensioni sembrano tuttavia essersi dissolte in fretta e senza conseguenze.

Vannacci a Torino ospite della polizia

Roberto Vannacci si è recato a Torino, ospite di un convegno organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato.

Il titolo dell’incontro è ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori’. Tra i temi di punta della campagna elettorale del leader di Futuro Nazionale.

L’evento ha luogo nell’hotel Nh di corso Vittorio Emanuele II, in centro a Torino. La zona è stata presidiata da un ingente schieramento delle forze dell’ordine.

Ogni strada di accesso all’albergo sede del convegno è stata per l’occasione presidiata da personale in tenuta antisommossa.

Uova e fumogeni alla manifestazione antifascista

Ad accogliere l’arrivo di Vannacci a Torino una manifestazione antifascista cui, riporta ANSA, hanno preso parte circa 150 persone.

“Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino” si legge nello striscione esposto dagli organizzatori.

Prima di partire in corteo verso il centro città, alcuni manifestati sono stati protagonisti di momenti di tensione con la polizia.

Nel tentativo di aggirare il blocco e raggiungere l’hotel in cui si trova Vannacci, sono stati lanciati uova e fumogeni contro gli agenti. I militari non hanno risposto.

“Quello che sta capitando a Torino è inaccettabile. Non sono manifestanti, sono criminali sociali e vanno stroncati” ha commentato Emanuele Pozzolo, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Piemonte.

Notizia in aggiornamento…