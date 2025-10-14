Tensione a Udine prima di Italia - Israele al corteo pro Pal, scontri con la polizia e giornalista ferito

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ci sono stati attimi di tensione, prima del fischio di inizio della partita Italia-Israele a Udine. Il corteo Pro Palestina si è radunato partendo da piazza della Repubblica per protestare contro la disputa della gara e per invitare gli spettatori a boicottare l’evento. I dimostranti hanno sfilato per le vie della città, ma un gruppo si è distaccato da piazza Primo Maggio e si è mosso fino alle Grazie, dove ha incontrato la carica della polizia. Un giornalista è rimasto ferito alla testa durante i tafferugli tra dimostranti e forze dell’ordine.

Scontri con la polizia a Udine

Martedì 14 ottobre a Udine la partita tra Italia e Israele è stata motivo di proteste. Ciò ha portato migliaia di manifestanti in piazza per dissentire a favore della Palestina ma anche per dire “no” alla gara. Numerosi gli striscioni per chiedere la liberazione di Gaza ma anche per urlare al genocidio in corso.

Secondo gli aggiornamenti riportati da Repubblica, il corteo partito da piazza della Repubblica avrebbe incontrato, pochi minuti prima del fischio di inizio, una risposta da parte della polizia in tenuta antisommossa.

ANSA I dimostranti mostrano un cartellino rosso alla polizia prima della partita Italia-Israele a Udine

Nello specifico, un gruppo si sarebbe distaccato dal corteo e avrebbe raggiunto le Grazie. Lì il servizio d’ordine ha fatto opera di contenimento per allontanare i dimostranti, che avrebbero quindi ripiegato verso viale della Vittoria.

Un camion della polizia ha dunque risposto con gli idranti, e alcuni presenti avrebbero lanciato oggetti contro gli agenti.

Le cariche della polizia: ferito un giornalista

RaiNews scrive che dopo i primi tafferugli la polizia avrebbe caricato i manifestanti con l’impiego di lacrimogeni e, ancora, idranti. Dagli ultimi aggiornamenti emerge che ci sarebbe almeno un fermo.

Ci sarebbero anche feriti: un giornalista e un poliziotto, entrambi trasportati presso l’ospedale locale. Ansa scrive che il giornalista ha riportato “un trauma cranico importante” e per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale. Tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.

Fischi contro l’inno di Israele

Nel frattempo la gara è iniziata. Allo Stadio Friuli sono volati fischi durante l’inno di Israele, ai quali tuttavia – scrive il Corriere dello Sport sono seguiti degli applausi. I fischi continuano anche quando un giocatore israeliano tocca la sfera. La tensione che ha popolato le piazze di Udine, Milano e Bologna durante la giornata, quindi, si è spostata sugli spalti.

“Fuori il sionismo dalla Fifa”, “Gaza libera”, “Palestina libera”, “Siamo tutti palestinesi”, questi e altri i testi esposti su striscioni e cartelli esibiti dai manifestanti per protestare contro la partita Italia-Israele, una gara che decreterà la qualificazione ai mondiali di calcio 2026.