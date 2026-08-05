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Un 66enne è stato denunciato per lesioni personali a un medico presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. L’uomo è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica dopo che il personale sanitario è stato aggredito mentre era in servizio.

L’identificazione e la denuncia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso il nosocomio cittadino, dove la Squadra Volanti della Questura di Avellino è intervenuta a seguito di una richiesta urgente proveniente dal drappello ospedaliero.

La segnalazione, giunta direttamente dal personale di Polizia presente in ospedale, ha riguardato un caso di aggressione ai danni di un medico in servizio. Il sanitario, secondo quanto riportato, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato il presunto responsabile, un uomo di 66 anni, che si trovava ancora all’interno della struttura ospedaliera.

Dopo aver identificato il sospettato, i poliziotti lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura di Avellino. Qui, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria.

Il contesto: sicurezza negli ospedali

L’episodio avvenuto presso l’ospedale San Giuseppe Moscati riporta l’attenzione sul tema della sicurezza del personale sanitario, spesso esposto a situazioni di rischio durante il proprio servizio. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire la tutela di chi opera in ambito sanitario.

Il caso di Avellino rappresenta l’ennesimo episodio di aggressione ai danni di operatori sanitari, fenomeno che continua a destare preoccupazione sia tra gli addetti ai lavori sia tra le autorità. L’attenzione resta alta in attesa degli sviluppi giudiziari e delle eventuali misure preventive che potranno essere adottate per evitare il ripetersi di simili episodi.

IPA