Tensione ai funerali di Franco Baresi a Milano, fischi a sindaco Sala e ai presidenti Cardinale e Scaroni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante i funerali dell’ex calciatore del Milan Franco Baresi, i tifosi della squadra rossonera hanno fischiato il presidente del club Paolo Scaroni e il proprietario, l’imprenditore statunitense Gerry Cardinale, al loro arrivo alla Basilica di Sant’Ambrogio. Fischiato al suo arrivo anche il sindaco di Milano Beppe Sala.

I fischi al funerale di Franco Baresi

I funerali di Franco Baresi sono iniziati attorno alle 11 del 4 agosto presso la Basilica di Sant’Ambrogio, una delle chiese più importanti di Milano.

Alla cerimonia hanno partecipato molte figure legate alla città e al mondo del calcio in generale, e in particolare al Milan, la squadra con cui Baresi ha giocato per la sua intera carriera.

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Al di fuori della Basilica si è presentata anche una rappresentanza molto numerosa del fitto organizzato milanista. I tifosi hanno fischiato, al loro arrivo, i dirigenti del club che hanno presenziato al funerale, tra cui il presidente Paolo Scaroni e il proprietario Gerry Cardinale.

Fischiato anche il sindaco Sala, applausi per Marotta e Bergomi

Tra i personaggi accolti con fischi e insulti dai tifosi del Milan c’è stato anche il sindaco di Milano Beppe Sala.

Paradossalmente, sono invece state applaudite diverse figure legate alla squadra rivale del Milan, l’Inter, tra cui l’amministratore delegato del club Beppe Marotta e l’ex calciatore nerazzurro Giuseppe Bergomi.

Molto applauditi anche Paolo Maldini, ex capitano del Milan e da poco dimessosi da direttore tecnico della Nazionale di calcio, e Marco Van Basten.

Presenti le massime cariche dello sport e del calcio italiano

Al funerale di Franco Baresi non erano presenti soltanto rappresentanti di Milan, Inter e di diverse squadre italiane ed europee, ma anche le autorità dello sport e del calcio italiani.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, ha dichiarato: “Franco è stato capitano del Milan e del calcio italiano, amato dai tifosi di tutte le maglie”.

Assente buona parte della prima squadra del Milan, che si trova in tournée precampionato in Australia. Presenti solo Christian Pulisic e Santiago Giménez, rimasti a Milano a causa di un infortunio.