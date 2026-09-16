Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di origini ucraine è stato arrestato a Livorno dopo un intervento della Polizia di Stato in Piazza Cavallotti, dove si sono verificati momenti di forte tensione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver opposto una strenua resistenza agli agenti intervenuti sul posto.

I fatti a Livorno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in Piazza Cavallotti, nel cuore di Livorno.

Gli agenti sono intervenuti a seguito di comportamenti sospetti da parte di un uomo di origini ucraine, già gravato da precedenti per resistenza e reati contro la famiglia.

La dinamica dei fatti

L’intervento della Polizia si è reso necessario quando l’uomo, alla vista degli agenti, si è disteso a terra e ha iniziato a insultare e ingiuriare i poliziotti. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha rifiutato ogni collaborazione, costringendo gli agenti a procedere con il controllo.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha sferrato un calcio contro uno degli agenti, opponendo una resistenza particolarmente energica. Solo dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in Questura.

Condotte violente anche in Questura

Una volta giunto in Questura, l’uomo ha continuato a ostacolare le operazioni di identificazione, minacciando di morte gli agenti e rompendo la vetrata della sala d’attesa.

Questi comportamenti hanno aggravato la sua posizione, portando all’arresto per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

All’esito del giudizio direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’episodio ha comunque destato preoccupazione tra i cittadini di Livorno, dove la sicurezza in Piazza Cavallotti è tornata al centro dell’attenzione.

IPA