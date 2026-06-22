Tensione al Pedocin di Trieste per il muro in spiaggia, lite tra turisti e una residente: "Non siete italiani"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È esplosa la polemica allo storico lido La Lanterna di Trieste, noto anche come Pedocin, dove è presente un muro in spiaggia che divide la zona riservata alle donne da quella destinata agli uomini. Una coppia di turisti ha litigato violentemente con una bagnante triestina. “Questa divisione tra uomini e donne è un’usanza assurda e medievale, non siete italiani”, avrebbe detto la turista.

La lite al Pedocin di Trieste

Nel pomeriggio di sabato 20 giugno è avvenuta una lite allo storico lido Pedocin di Trieste, ricostruita dal quotidiano Il Piccolo.

L’alterco ha avuto inizio attorno alle 17, quando una bagnante triestina si è rivolta a una coppia di turisti spiegando loro con gentilezza che nello stabilimento vige la regola (da storica tradizione) della divisione tra uomini e donne. In quel momento, la coppia di turisti si trovava nella zona riservata agli uomini. Anche la bagnante triestina era lì, con un permesso speciale per accompagnare il figlio disabile.

La turista, descritta come “visibilmente alterata”, ha replicato: “Questa divisione tra uomini e donne è un’usanza assurda e medievale. Non vi vergognate? È una cosa sessista…siete dei buzzurri, non siete italiani”.

Poi ha ribadito: “Vergognatevi, dividere gli uomini e le donne in una spiaggia. Non siete italiani. Siete arretrati, buzzurri. Medioevo! Questa è un’usanza sessista. Adesso chiamo i carabinieri”.

Spintonata un addetta al lido Pedocin di Trieste

I toni al lido Pedocin di Trieste si sono surriscaldati ulteriormente, tanto che, a farne le spese, è stata un’addetta dello stabilimento, che sarebbe stata spintonata mentre tentava di ristabilire la calma.

Alla fine, la coppia di turisti se n’è andata indignata, chiedendo la restituzione dei soldi del biglietto d’ingresso.

La storia del lido Pedocin di Trieste

Ma perché al lido Pedocin di Trieste, che si trova nei pressi del centro storico urbano, c’è un muro che divide uomini e donne con bambini fino a 12 anni?

La regola risale all’epoca asburgica ed è rimasta immutata nel corso degli anni, difesa in primo luogo dalle donne che si sono sempre opposte all’abbattimento del muro, come ricordato anche da La Repubblica. Nella loro zona, infatti, chiacchiere e topless sono possibili, lontano da sguardi indiscreti.

La tradizione prevede che uomini e donne, separati dal muro, si ritrovino poi nella zona delle boe.