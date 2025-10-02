Tensione alla manifestazione per la Flotilla a Firenze con scontri in stazione e bombe carta, la situazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di forte tensione a Firenze durante la manifestazione organizzata in solidarietà della Global Sumud Flotilla, l’imbarcazione bloccata dalla marina israeliana mentre tentava di bucare il blocco navale a Gaza. Migliaia di persone hanno riempito le strade del centro cittadino, con un corteo che da piazza Indipendenza si è diretto verso la stazione di Santa Maria Novella, epicentro degli scontri più duri. Non sono mancati lanci di bottiglie e fumogeni da parte dei manifestanti, ai quali sono seguite cariche delle forze dell’ordine.

Manifestazione a Firenze per la Flotilla

Cortei e manifestazioni si sono registrati in varie piazze d’Italia: Roma, Milano, Genova, Palermo, Bologna, Siena, Pisa, Torino, eccetera. A Firenze la manifestazione, animata da sindacati, collettivi studenteschi e associazioni pro Palestina, ha visto in piazza dalle 3.000 alle 5.000 persone. Cori, bandiere palestinesi e striscioni come “Blocchiamo tutto” hanno scandito l’avanzata del corteo.

Già nel pomeriggio gli studenti avevano bloccato alcune vie del centro, paralizzando il traffico, mentre a Pisa era stata occupata la sede universitaria di Palazzo Ricci insieme al Rettorato.

Scontri in stazione e circolazione ferroviaria bloccata

Forti le tensioni alla stazione dei treni: i manifestanti hanno sfondato il cordone di polizia e sono riusciti a occupare i binari, in particolare il numero 10.

Nel corso degli scontri sono stati lanciati fumogeni, bottiglie, petardi e almeno una bomba carta. Le forze dell’ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento, ma non sono riuscite a contenere la pressione.

La stazione di Santa Maria Novella è rimasta di fatto paralizzata per ore: i treni ad Alta Velocità sono stati dirottati su Firenze Rifredi e Campo di Marte, mentre i convogli fermi in stazione hanno accumulato ritardi superiori alle tre ore.

Alcuni giovani hanno imbrattato vagoni con scritte come “Palestina libera” e “Blocchiamo tutto”. Dopo aver occupato i binari, i manifestanti hanno lanciato fuochi d’artificio.

Secondo fonti della questura, tre agenti sono rimasti feriti nei contatti con i manifestanti.

Le altre mobilitazioni e lo sciopero generale

Le proteste si sono estese in tutta la Toscana: a Firenze e Pisa, in particolare, gli studenti hanno occupato sedi universitarie e liceali. A Prato è stata bloccata la tangenziale.

Resta confermato lo sciopero generale per il 3 ottobre, annunciato dai sindacati e in particolare dalla Cgil di Maurizio Landini. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini minaccia la precettazione, mentre il Garante degli scioperi parla di una manifestazione illegittima in mancanza di adeguato preavvisto.

La posizione della sindaca di Firenze

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha espresso solidarietà agli attivisti della Flotilla, tra cui figurano anche cittadini fiorentini. “Quanto sta accadendo alla Global Sumud Flotilla è molto grave: chiediamo il rispetto del diritto internazionale e della tutela delle persone. Il Governo italiano intervenga immediatamente e garantisca l’incolumità di tutti i componenti della missione umanitaria”.

E ancora: “Quello che ha subito la Flotilla da parte del Governo Netanyahu è inaccettabile: è un attacco illegale in acque internazionali”.