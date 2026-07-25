Tensione alla marcia No Tav a Torino, centinaia incappucciati: lanciate pietre e bombe carta contro la polizia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Grande tensione durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, in provincia di Torino. Alcune centinaia di attivisti, vestiti di nero, con maschere antigas e appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. Assalto al cantiere di Chiomonte

Gli scontri tra No Tav e polizia

Centinaia di antagonisti hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa.

Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell’ordine rispondono con lacrimogeni e idranti.

ANSA

Un gruppo di un centinaio di travisati è stato bloccato dalla polizia tra due rivi mentre un altro gruppo più numeroso è stato fermato a Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere.

Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno però danneggiato delle barriere new-jersey e incendiato due camionette dei carabinieri.

La concessionaria autostradale Sitaf rende noto che per motivi di ordine pubblico ha chiuso l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Oulx e Susa Est.

Sequestrati razzi e petardi

Già prima dell’inizio della manifestazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d’artificio.

Alla vigilia del corteo il prefetto di Torino, Donato Cafagna, aveva imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino aveva emesso 14 provvedimenti tra daspo urbani e fogli di via da Venaus.

Poco prima dei momenti di tensione, il gruppo di oltre 500 incappucciati appartenenti all’area antagonista si è trovato al presidio dei Mulini, punto di ritrovo e di campeggio proprio del movimento No Tav.

La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata denominata dagli organizzatori, è partita nel primo pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono ventimila.

I danni durante la marcia

Durante gli assalti sono stati danneggiati e dati alle fiamme dei mezzi delle forze dell’ordine. Un folto gruppo di incappucciati vestiti di nero è riuscito a entrare in un’area del cantiere di Chiomonte.

Tra gli antagonisti, a quanto si apprende, sarebbero presenti anche degli stranieri, in particolare francesi, alcuni dei quali sono stati respinti e rimandati alla frontiera dalla polizia.

“Nessuna giustificazione, nessuna comprensione, nessuna connivenza. Contro i terroristi No Tav la condanna della politica deve essere decisa e unanime, così come la solidarietà alle forze dell’ordine. Non saranno questi delinquenti a fermare un’opera strategica per il Paese e per tutta l’Europa”, ha scritto il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.