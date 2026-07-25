Tensione alla marcia No Tav a Torino, centinaia incappucciati: lanciate pietre e bombe carta contro la polizia
Durante la marcia No Tav a Torino è stato assaltato e dato alle fiamme il cantiere di Chiomonte, manifestanti con maschere antigas
Grande tensione durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, in provincia di Torino. Alcune centinaia di attivisti, vestiti di nero, con maschere antigas e appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. Assalto al cantiere di Chiomonte
Gli scontri tra No Tav e polizia
Centinaia di antagonisti hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa.
Sono state lanciate bombe carta e pietre, mentre le forze dell’ordine rispondono con lacrimogeni e idranti.
Un gruppo di un centinaio di travisati è stato bloccato dalla polizia tra due rivi mentre un altro gruppo più numeroso è stato fermato a Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere.
Gli antagonisti, vestiti di nero con caschi e maschere antigas, hanno però danneggiato delle barriere new-jersey e incendiato due camionette dei carabinieri.
La concessionaria autostradale Sitaf rende noto che per motivi di ordine pubblico ha chiuso l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia tra gli svincoli di Oulx e Susa Est.
Sequestrati razzi e petardi
Già prima dell’inizio della manifestazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d’artificio.
Alla vigilia del corteo il prefetto di Torino, Donato Cafagna, aveva imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino aveva emesso 14 provvedimenti tra daspo urbani e fogli di via da Venaus.
Poco prima dei momenti di tensione, il gruppo di oltre 500 incappucciati appartenenti all’area antagonista si è trovato al presidio dei Mulini, punto di ritrovo e di campeggio proprio del movimento No Tav.
La marcia verso i cantieri della devastazione, come è stata denominata dagli organizzatori, è partita nel primo pomeriggio da Venaus. Secondo gli organizzatori i partecipanti sono ventimila.
I danni durante la marcia
Durante gli assalti sono stati danneggiati e dati alle fiamme dei mezzi delle forze dell’ordine. Un folto gruppo di incappucciati vestiti di nero è riuscito a entrare in un’area del cantiere di Chiomonte.
Tra gli antagonisti, a quanto si apprende, sarebbero presenti anche degli stranieri, in particolare francesi, alcuni dei quali sono stati respinti e rimandati alla frontiera dalla polizia.
“Nessuna giustificazione, nessuna comprensione, nessuna connivenza. Contro i terroristi No Tav la condanna della politica deve essere decisa e unanime, così come la solidarietà alle forze dell’ordine. Non saranno questi delinquenti a fermare un’opera strategica per il Paese e per tutta l’Europa”, ha scritto il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.