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Una denuncia per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como. Un 32enne algerino, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante nei pressi della stazione “Como Lago” e successivamente denunciato per aver opposto resistenza e aggredito i poliziotti durante il controllo. L’uomo è stato inoltre sanzionato per aver violato il divieto di dimora nel comune e nella provincia di Como.

Tensioni alla stazione di Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como hanno effettuato un controllo di routine nella zona della stazione “Como Lago”.

Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un soggetto già noto alle forze dell’ordine e hanno deciso di procedere con l’identificazione.

Il controllo e la reazione violenta

Il 32enne algerino, già più volte arrestato e denunciato per diversi reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, alla vista degli agenti ha reagito in modo violento.

Secondo quanto riportato, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza colpendo con testate le porte della stazione e procurandosi delle ferite. Successivamente si è scagliato contro i poliziotti, che sono riusciti a immobilizzarlo e a farlo salire sull’auto di servizio, evitando ulteriori conseguenze.

L’accompagnamento in Questura e gli accertamenti

Una volta condotto in Questura, il 32enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era destinatario di una misura di divieto di dimora nel comune di Como e nella provincia, provvedimento che risultava ancora in vigore al momento del controllo.

Le sanzioni e la denuncia

Per la violazione della misura restrittiva, il cittadino algerino è stato sanzionato. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, reati commessi durante l’intervento degli agenti.

La Polizia di Stato sottolinea come l’operazione sia stata condotta con professionalità, riuscendo a contenere la situazione senza ulteriori problemi per la sicurezza pubblica.

IPA