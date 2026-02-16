Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato emesso un provvedimento di DASPO nei confronti di un tifoso del Trapani calcio, dopo che durante una partita sono state rivolte minacce e aggressioni verbali a un rappresentante della squadra ospite. Il provvedimento è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, come comunicato dalla Polizia di Stato.

Tensione alo stadio di Trapani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attenzione delle autorità verso la prevenzione di condotte illecite in ambito sportivo si è ulteriormente intensificata.

Il Questore della provincia di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha adottato il provvedimento in seguito a un’attività info-investigativa condotta dalla DIGOS locale e agli approfondimenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

L’episodio si è verificato durante l’incontro di calcio tra il Trapani e l’Altamura, disputato domenica scorsa. Nel corso della partita un rappresentante di rilievo della squadra ospite, presente in tribuna, è stato oggetto di aggressione verbale, ingiurie, minacce e sputi da parte di un tifoso locale. L’autore del gesto era già noto alle forze dell’ordine.

Il pronto intervento degli operatori di polizia presenti allo stadio ha permesso di allontanare rapidamente l’aggressore, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Grazie a questa azione è stato possibile evitare che la condotta del tifoso provocasse ulteriori tensioni o mettesse a rischio l’ordine pubblico.

Le motivazioni del DASPO

Il provvedimento di DASPO è stato adottato per prevenire il ripetersi di episodi simili e per garantire che le manifestazioni sportive si svolgano in un clima di sicurezza.

Le autorità hanno sottolineato che qualsiasi comportamento che possa generare allarme o pericolo, soprattutto in contesti affollati come gli eventi sportivi, non può essere tollerato.

Il caso di Trapani rappresenta un esempio di come la collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e la tempestività degli interventi possano risultare determinanti per la tutela della sicurezza collettiva. Il DASPO emesso nei confronti del tifoso mira a prevenire ulteriori episodi di aggressione e a garantire che le manifestazioni sportive si svolgano in modo civile e sicuro.

