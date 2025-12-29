Tensione Cina - Taiwan, l'accusa di "intimidazione" a Pechino per l'inizio delle esercitazioni militari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sale la tensione tra Cina e Taiwan. L’esercito cinese ha annunciato di aver avviato esercitazioni militari nei pressi dell’isola, alle quali partecipano unità dell’esercito, della marina e dell’aviazione. Le manovre, dicono da Pechino, vogliono essere un “serio avvertimento alle forze separatiste che cercano l’indipendenza dell’isola e alle forze di interferenza esterna”. Il governo di Taipei ha condannato duramente l’uso della “intimidazione militare” da parte della Cina.

Lunedì 29 dicembre l’esercito cinese ha annunciato la mobilitazione di unità dell’esercito, della marina e dell’aviazione per delle esercitazioni militari attorno a Taiwan.

Le manovre consistono principalmente in “pattugliamenti di preparazione al combattimento marittimo-aereo, assunzione del controllo integrale, blocco di porti e zone chiave e deterrenza esterna tridimensionale”, come si legge in comunicato delle forze armate della Cina.

ANSA Un caccia Mirage dell’aviazione militare di Taiwan pronto al decollo

Le esercitazioni si svolgono in diverse aree intorno all’isola, comprese alcune aree dello stretto di Taiwan.

Le autorità militari cinesi hanno definito le manovre un’azione “legittima e necessaria” per “proteggere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale” e un “serio avvertimento alle forze separatiste che cercano l’indipendenza dell’isola e alle forze di interferenza esterna”.

La condanna di Taiwan: “Intimidazione” da Pechino

Il governo di Taiwan ha condannato le esercitazioni e il ricorso alla “intimidazione militare” da parte della Cina.

Karen Kuo, portavoce dell’ufficio presidenziale di Taipei, ha esortato Pechino a non compromettere la pace regionale e chiesto di porre immediatamente fine alle manovre.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha definito le esercitazioni cinesi “provocazioni irresponsabili” e ha annunciato il dispiegamento delle forze armate in risposta alle manovre di Pechino.

Le tensioni tra Cina e Taiwan

Le nuove esercitazioni militari lanciate dalla Cina sono destinate a far salire le tensioni nell’area, in un contesto segnato dal rinnovato sostegno degli Stati Uniti al governo democratico di Taiwan e dal deterioramento delle relazioni tra Cina e Giappone.

Pechino ha iniziato a intensificare le esercitazioni e le manovre militari nel 2022, in seguito alla visita a Taipei dell’allora speaker della Camera Usa Nancy Pelosi.

Nell’ultimo periodo c’è stata una nuova escalation di tensioni, con il rafforzamento del sostegno militare statunitense a Taipei e le visite sull’isola di esponenti politici giapponesi.