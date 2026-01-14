Tensione dopo vertice Usa - Danimarca per la Groenlandia, Paesi europei pronti a inviare militari sull'isola

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sale la tensione sulle due sponde dell’Atlantico suscitata dalle mire espansionistiche del presidente statunitense Donald Trump. A Washington si è tenuto un vertice sulla Groenlandia con i rappresentanti di Usa, Danimarca e dell’isola che ha sancito la distanza tra le posizioni americane ed europee. Trump ribadisce la volontà di prendere l’isola artica, anche con la forza e andando contro gli alleati della Nato, la Groenlandia e la Danimarca si oppongono a qualsiasi forma di controllo statunitense. E l’Europa si mobilita: diversi Paesi tra cui Germania e Francia hanno annunciato l’invio di militari sull’isola.

Vertice tra Usa e Danimarca per la Groenlandia

Nella giornata di oggi, 14 gennaio, si è tenuto a Washington un incontro tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia sul futuro dell’isola artica.

Al vertice hanno partecipato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt.

ANSA

L’obiettivo dell’incontro, secondo Rasmussen, era quello di “abbassare la temperatura” dopo le minacciose parole del presidente Donald Trump, che da tempo dice di voler prendere a ogni costo il controllo della Groenlandia.

Con le buone, con un accordo, o con le cattive, con un intervento militare sull’isola contro un Paese alleato della Nato.

La Groenlandia “non vuole essere conquistata dagli Stati Uniti”

“Con Trump siamo in disaccordo ma continueremo a parlare”, ha detto il ministro degli Esteri danese Rasmussen in conferenza stampa dopo il vertice a Washington.

“Abbiamo deciso di formare un gruppo di alto livello e ci incontreremo nelle prossime settimane”, ha aggiunto.

La posizione della Danimarca sulla questione è chiara: “È inaccettabile non rispettare l’integrità del territorio della Groenlandia”.

Un concetto ribadito dalla ministra groenlandese Vivian Motzfeldt, che ha affermato che la Groenlandia “non vuole essere conquistata dagli Stati Uniti”.

Paesi europei inviano militari sull’isola

Intanto l’Europa si mobilita per la difesa della Groenlandia da un possibile attacco statunitense. Diversi Paesi europei hanno annunciato l’invio di militari sull’isola, su richiesta di Copenhagen.

La Danimarca ha infatti annunciato che rafforzerà la sua presenza militare in Groenlandia, con il supporto dei partner europei e della Nato.

L’obiettivo è “addestrare gli ufficiali a operare nelle condizioni particolari dell’Artico e rafforzare la presenza dell’Alleanza, a beneficio della sicurezza europea e transatlantica”, ha dichiarato il ministero della Difesa danese.

Svezia e Norvegia sono stati i primi Paesi ad annunciare l’invio di militari in Groenlandia, seguiti da Germania e Francia.