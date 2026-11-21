Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nella tarda serata di venerdì 20 novembre è scattata un’allerta nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, dopo il presunto avvistamento di droni non autorizzati presso la Naval Air Station. La segnalazione è stata diffusa intorno alle 22:06 su X dall’account britannico di analisi militare DefenceGeek e ripresa da canali di monitoraggio open-source.

Allarme droni a Sigonella: aereo militare deviato

I droni avrebbero sorvolato sia la base sia gli alloggi. Ai voli militari statunitensi diretti a Sigonella, come riporta l’ANSA, sarebbe stato consigliato di valutare altre opzioni di rotta. A una cisterna volante KC-135 Stratotanker sarebbe stato ordinato di interrompere l’atterraggio e dirigersi ad Aviano (codice LIPA), mentre altre fonti citano possibili scali alternativi come Lampedusa.

L’aereo, però, dopo che l’allerta sarebbe rientrata alle 22:40, sarebbe atterrato regolarmente a Sigonella. Non è al momento chiaro se l’episodio sia stato gestito o se si sia trattato di un falso allarme. Le operazioni sarebbero rapidamente tornate alla normalità. Per ora non sono pervenute né conferme né smentite ufficiali dai comandi militari.

ANSA

La base dell’Us Navy alle porte di Catania, come riferisce La Repubblica, ha avuto un ruolo limitato nella campagna di bombardamenti contro l’Iran. Da lì sono decollati i ricognitori teleguidati RQ4 che spiavano le postazioni dei pasdaran nel Golfo. Più intensa l’attività di sorveglianza sul Mar Nero, in aumento nelle ultime settimane dopo una serie di attacchi russi contro navi civili al largo delle coste romene e bulgare.

Accertamenti in corso

Si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso a Sigonella, come riporta l’ANSA, che cita fonti locali. Alla base si stanno mettendo insieme tutti gli elementi ma comunque, come da prassi, vengono sempre prese tutte le precauzioni qualora si verificasse un “ingaggio”.

Missili e drone in territorio polacco, Tusk: “Non sembra un incidente”

Poche ore prima del caso di Sigonella, in territorio polacco sono caduti due missili e un drone. “Erano certamente di origine russa”, ha spiegato il primo ministro Tusk. “Non sembra un incidente”, ha aggiunto, convinto che si sia di fronte all’ennesimo esempio di “escalation da parte della Russia”.

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​Precedentemente, il ministro della Difesa polacco aveva confermato che era stato violato lo spazio aereo del Paese. Lo stesso ministro ha anche sottolineato la coincidenza con l’inizio delle esercitazioni militari in Polonia della coalizione dei “Volenterosi” alleati dell’Ucraina.

“La data, a mio avviso, non è casuale – ha dichiarato il vicepremier di Varsavia – Oggi, una coalizione di Paesi volenterosi sta conducendo esercitazioni. Una dozzina di Paesi circa si trovano vicino alle zone in cui hanno operato le nostre forze aeree”.

In particolare, ha riferito il Telegraph, uno dei due missili è esploso a 96 km dal luogo in cui si stanno svolgendo esercitazioni militari dei “Volenterosi“.

Ue, Antonio Costa: “Dalla Russia un’aggressione contro Polonia, situazione pericolosa”

“Vorrei esprimere la mia ferma solidarietà alla Polonia e al popolo polacco: è una situazione estremamente pericolosa e la Russia sta imboccando la direzione sbagliata”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in merito ai missili russi caduti in Polonia.

“Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra unità per portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace, spingerla a porre fine alla guerra in Ucraina, a smettere di uccidere persone in Ucraina e altrove, e a cessare tali attacchi. Ciò di cui abbiamo bisogno è costruire la pace, non proseguire questa guerra”, ha concluso Costa.