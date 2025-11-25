Tensione in Parlamento dopo il no al ddl stupro, cos'è successo e perché è arrivato lo stop

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’accordo tra maggioranza e opposizione sul ddl stupro in Parlamento rischia di saltare. Dopo il voto unanime alla Camera, infatti, il provvedimento non è stato licenziato dalla commissione Giustizia del Senato. I rappresentanti dei partiti di maggioranza hanno chiesto di esaminare ulteriormente il testo prima dell’approvazione, scatenando le ire dei partiti di opposizione, che hanno abbandonato la seduta.

Ddl stupro, salta l’accordo in Parlamento

La scorsa settimana il ddl stupro era stato approvato all’unanimità, con 227 sì, alla Camera. Il provvedimento configura come rato di violenza sessuale i rapporti privi di consenso “libero e attuale”.

L’accordo tra maggioranza e opposizione era stato raggiunto con il coinvolgimento di Giorgia Meloni ed Elly Schlein, frutto quindi di un’intesa tra maggioranza e opposizione che oggi, nella commissione Giustizia del Senato, è venuta a mancare.

ANSA

Elly Schlein e Giorgia Meloni

La Russa: “Non macchiamo questa convergenza con le polemiche”

La richiesta di ulteriori approfondimenti da parte della maggioranza sul ddl stupro ha scatenato l’ira delle opposizioni. “Così si straccia il patto Meloni-Schlein siglato alla Camera”, hanno sottolineato i senatori del Partito Democratico Alfredo Bazoli e Ivan Scalfarotto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i toni si sono accesi tra la senatrice dem Valeria Valente e il senatore FdI Salvo Sallemi. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha sottolineato di aver messo in campo tutte le sue prerogative per fare in modo di approvare il ddl stupro oggi, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

“Non macchierei questa bella convergenza di volontà con polemiche”, ha commentato La Russa.

Bongiorno: “È mancata l’unanimità in commissione”

Giulia Bongiorno, presidente della commissione in quota Lega, è intervenuta per chiarire: ”Penso di esprimere la posizione dell’intera commissione: l’intenzione è quella di proseguire con questo ddl. Chi sostiene che si voglia metterlo da parte non considera che sono io a presiedere la commissione. Non lo affosserò, andremo avanti”.

Secondo Bongiorno, visto che il ddl stupro è stato trasmesso oggi “è scorretto parlare di ritardi”. “Ho dovuto verificare se ci fosse unanimità sulla rinuncia agli emendamenti – ha aggiunto – Tale unanimità però non c’è stata, «perché nel centrodestra è emersa la volontà di apportare alcune modifiche sulla base delle audizioni svolte”.

La presidente della commissione Giustizia al Senato ha poi aggiunto che il ddl verrà approvato in tempi brevi e che non verrà lasciato cadere.