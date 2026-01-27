Tensione Iran - Italia per le parole di Tajani sui "pasdaran terroristi", Teheran convoca ambasciatrice Amadei

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le dichiarazioni del vicepremier Antonio Tajani mettono a dura prova le relazioni tra Iran e Italia. La Repubblica Islamica ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in risposta a quelle che le autorità persiane hanno apostrofato come “dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano” sulle Guardie Rivoluzionarie. Tajani aveva infatti definito “terroristi” i pasdaran.

Cosa ha detto Antonio Tajani sui pasdaran iraniani

Tajani ha annunciato che giovedì, in occasione del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, proporrà agli Stati membri di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Una prospettiva che Teheran respinge con forza, giudicandola un’ingerenza e un atto ostile. In un periodo storico in cui l’offensiva occidentale guidata dagli Usa sembra pronta a tradursi in un attacco imminente.

La convocazione dell’ambasciatrice Amadei rientra nelle consuete procedure diplomatiche con cui l’Iran manifesta formalmente il proprio dissenso verso posizioni considerate lesive dei propri interessi nazionali o della propria sicurezza.

Proteste di piazza e tensione con gli Usa: la situazione in Iran

L’Iran è tornato nell’occhio del ciclone dopo la militarizzazione del Golfo Persico da parte degli Stati Uniti, sempre più intenzionati a dare uno scossone rapido ed efficace al regime degli ayatollah.

Ponendosi retoricamente a difesa delle migliaia di vittime uccise nelle proteste di piazza in tutto l’Iran, l’amministrazione Trump ha rilanciato lo strangolamento dell’impero persiano assieme a Israele.

Mentre a difesa di Teheran si schiera la Turchia, in Iran la situazione è molto fragile e delicata: i disordini proseguono, la repressione continua, la siccità minaccia milioni di persone, l’economia è al collasso e il caos socio-politico è dietro l’angolo.

Chi sono i pasdaran o Guardie della Rivoluzione dell’Iran

Le Guardie della Rivoluzione sono pilastro paramilitare dell’apparato di sicurezza e politico della Repubblica Islamica. Non rappresentano, per intenderci, l’esercito regolare del Paese.

Si chiamano Guardia “della Rivoluzione” perché si riferiscono ai moti che nel 1979 hanno portato alla fondazione della Repubblica Islamica, su impulso dell’ayatollah Khomeini.

Chiamate anche pasdaran, sono soggetto da anni a sanzioni statunitensi e al centro di un dibattito aperto anche in Europa.

Sulla scia degli Usa, molti Stati Ue hanno chiesto un inasprimento delle misure dopo le tensioni in Medio Oriente e le accuse sul ruolo dei pasdaran in operazioni regionali e nel sostegno a gruppi armati alleati di Teheran.

A differenza dell’esercito nazionale, i pasdaran sono l’unica formazione armata fedele agli ayatollah.

Rispondono cioè a una logica diversa rispetto all’esercito regolare: non difendono lo Stato in senso classico, ma la Rivoluzione e il suo impianto ideologico.

In caso di tentativi di golpe, orchestrati da Usa e Israele, si schiererebbero dunque a difesa del regime teocratico.

Col tempo, i pasdaran hanno esteso il proprio raggio d’azione ben oltre il piano militare. Controllano snodi decisivi dell’economia iraniana – dalle infrastrutture all’energia – e fungono da cinghia di trasmissione tra potere religioso, apparato securitario e politica estera.

La loro forza più nota, la Forza Quds, è lo strumento con cui Teheran proietta influenza in Medio Oriente: Libano, Siria, Iraq, Yemen. Non eserciti di occupazione, ma reti di milizie, alleanze settarie e pressione indiretta.

Chi è Paola Amadei

Paola Amadei ricopre attualmente la carica di ambasciatrice d’Italia a Teheran e rappresenta il nostro Paese nel territorio dell Repubblica Islamica dal marzo 2024.

Il suo è un primato storico: è infatti la prima donna a guidare la missione diplomatica italiana a Teheran.

Nata a Roma il 15 luglio 1964, Paola Amadei si è laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza, per poi completare un Master in Alti Studi Europei al Collegio d’Europa di Bruges nel 1992.

Nello stesso anno inizia la carriera diplomatica. Dopo gli incarichi di vice capo missione a Singapore e di primo segretario presso la Rappresentanza italiana all’Unione Europea a Bruxelles, Amadei ha ricoperto ruoli di rilievo nella definizione di politiche commerciali e relazioni transatlantiche.

Successivamente è stata ambasciatrice italiana in Oman (2012-2016), dove ha ricevuto l’Ordine Al Noman di prima classe dal Sultano Qaboos, e ambasciatrice in Bahrain (2020-2024).

A Teheran Paola Amadei affronta uno dei contesti diplomatici più complessi per l’Italia, caratterizzato da tensioni geopolitiche, questioni sui diritti umani e delicate negoziazioni consolari, come emerso nella gestione della detenzione della giornalista italiana Cecilia Sala nel 2024-25.