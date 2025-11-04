Tensione Italia-Russia sull'Ucraina, Crosetto punge Maria Zakharova: "Non leggo mai cosa dice questa signora"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scontro diplomatico tra il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Quest’ultima ha commentato il crollo della Torre dei Conti a Roma, affermando che l’Italia, se continuerà a stanziare fondi per sostenere l’Ucraina contro la Russia, “crollerà tutta”. Crosetto ha replicato spiegando che non legge mai “cosa dice questa signora”.

Russia-Ucraina, Crosetto contro Maria Zakharova

“Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti” per aiutare l’Ucraina, “l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”. Questo il pensiero di Maria Zakharova, racchiuso in un post Telegram.

La portavoce di Sergej Lavrov, parlando del crollo della Torre dei Conti, ha aggiunto che, a maggio di quest’anno, il ministero degli Esteri italiano ha riferito che “il sostegno italiano all’Ucraina, compreso l’aiuto militare e i contributi versati tramite i meccanismi UE, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro”.

ANSA Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo

Il ragionamento di Zakharova è il seguente: l’Italia dovrebbe usare i fondi destinati a Kiev per sistemare i problemi interni.

La replica del ministro della Difesa

“Non leggo mai cosa dice questa signora…”, ha dichiarato a La Repubblica Crosetto, in riferimento a quanto esternato da Zakharova. Il ministro ha poi affermato che Mosca sta continuando a mettere in atto campagne di disinformazione per indebolire l’opinione pubblica occidentale.

Questa è “una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa”, ha sostenuto Crosetto.

“A parti invertite — ha aggiunto il ministro — cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare“.

Crosetto si è poi detto amareggiato, raccontando che ogni giorno pensa “ai 1.500 ragazzi, russi e ucraini, che muoiono per questa assurda guerra voluta dal suo capo”, con chiaro riferimento a Vladimir Putin.

La Russia, ha dichiarato ancora il ministro, “finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori“.

Il titolare del dicastero ha sottolineato che se la Russia ponesse fine alla guerra, “non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere”. Quindi ha ribadito che la linea dell’Italia non cambia, “continuiamo ad aiutare Kiev con quello che possiamo”.

La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

Le esternazioni di Zakharova hanno spinto l’Italia a convocare l’ambasciatore russo alla Farnesina. Servirà “per ricordare ancora una volta che sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato”, ha commentato, citata dalla Tass, Zakharova.

Come riferito dall’Adnkronos, alla Farnesina sarà accolto l’incaricato d’affari russo e non l’ambasciatore Alexey Paramonov, che non si trova in questo momento a Roma.