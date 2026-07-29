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Tensione nel Canale della Manica, Marina francese spara durante intervista della BBC a un politico britannico

Parigi parla di addestramento, ma il ministro ombra degli Interni del Regno Unito accusa: "È un'intimidazione"

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Una motovedetta della Marina francese ha sparato 17 colpi d’arma da fuoco a 300 metri da un’imbarcazione britannica nel Canale della Manica. L’episodio si è verificato durante un’intervista della BBC al ministro ombra degli Interni del Regno Unito, Chris Philp. Il parlamentare britannico ha accusato i francesi di un’intimidazione intenzionale volta a interrompere la copertura mediatica sugli attraversamenti dei migranti. Le autorità di Parigi hanno smentito ogni accusa definendo l’azione un regolare addestramento a distanza di sicurezza.

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