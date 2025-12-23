Tensione nella Lega prima del voto sulla Manovra, Salvini smentisce ma Giorgetti no: "Gli porterò del carbone"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Manovra da 22 miliardi di euro ha incassato la fiducia al Senato, con 110 voti a favore, 62 contrari e 2 astenuti. Un esito scontato, come si preannuncia anche quello in programma alla Camera. I riflettori erano puntati tutti sul ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: non tanto per il voto in sé quanto per i rapporti con Matteo Salvini. Se quest’ultimo ha smentito le voci di tensioni col titolare del Tesoro, l’altro ha lanciato una frecciatina al vicepremier, sul “carbone” da regalargli a Natale.

Il dialogo fitto tra Salvini e Giorgetti prima del voto

Diversi quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, hanno svelato il retroscena relativo a presunte tensioni interne al Carroccio.

Spifferate, secondo il giornale milanese, da alcuni membri della squdra di Governo: i due si sarebbero ignorati nell’ultimo Consiglio dei ministri prima di Natale.

Ricostruzione smentita da Matteo Salvini, dopo il voto sulla Manovra: “Non c’è stato nessun gelo, a me interessava non danneggiare i lavoratori allungando l’età pensionabile. Era stata un’indicazione tecnica che la Lega ha fermato, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ci sono i soldi senza andare a far cassa sulla pelle di lavoratori e pensionati. Molto contento”.

Una frase che stona un po’ con le immagini dello stesso segretario e del suo braccio destro (almeno in passato): un dialogo fittissimo in Senato, tra fogli e mani davanti alla bocca per nascondere il labiale. Nonostante, ha dichiarato proprio l’ex titolare del Viminale, avesse già parlato con lui “tutta la mattina”.

E ancora, sulle presunte tensioni: “Poi la gente si domanda perché sempre meno italiani leggono i giornali: sono dei fantasy“.

Giancarlo Giorgetti, invece, non ha smentito nulla: nel siparietto coi giornalisti, il ministro ha lanciato una battuta con una punta di frecciatina: “Magari gli porto un po’ di carbone sotto l’albero, però siamo nella transizione green e quindi non si usa più”.

Il voto al Senato e la protesta delle opposizioni

Il Senato ha votato la fiducia alla Manovra, passata grazie a 110 sì e 66 no, a fronte di 2 astenuti: ora è attesa alla Camera, entro martedì 30 dicembre.

Nel frattempo, dalle opposizioni sono arrivate le critiche al provvedimento.

I senatori del Pd hanno alzato dei cartelli con scritto “Voltafaccia Meloni“, sottolineando tutte le promesse che a loro giudizio che il Governo non avrebbe mantenuto, dalle pensioni all’abolizione delle accise, dagli investimenti nella sanità al taglio delle tasse.

Cosa c’è nel testo della Manovra passato in Senato

Questi i punti principali:

tasse : taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro

: taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i pace fiscale: con la rottamazione quinques nell’arco di 9 anni, con 54 rate bimestrali, sarà possibile rottamare le cartelle del periodo compreso tra il 2000 e il 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte o contributi previdenziali. L’esame in commissione Bilancio al Senato ha inoltre tagliato il tasso di interesse sulle rate dal 4% al 3%

con la rottamazione quinques nell’arco di 9 anni, con 54 rate bimestrali, sarà possibile del periodo compreso tra il e il derivanti dall’omesso versamento di imposte o contributi previdenziali. L’esame in commissione Bilancio al Senato ha inoltre tagliato il tasso di interesse sulle rate dal 4% al 3% banche e assicurazioni: sale a oltre 12 miliardi di euro il loro contributo

e sale a oltre di euro il loro contributo RC Auto: aliquota sulla polizza sale al 12,5% per i rischi di infortunio al conducente e rischi di assistenza stradale per i contratti assicurativi stipulati o rinnovati a decorrere dal primo gennaio 2026

aliquota sulla polizza sale al 12,5% per i rischi di infortunio al conducente e rischi di assistenza stradale per i contratti assicurativi stipulati o rinnovati a decorrere dal primo gennaio 2026 Tobin Tax: l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie passa dallo 0,1% allo 0,2% se la cessione avviene su mercati regolamentati e dallo 0,2 allo 0,4% negli altri casi. Sale dallo 0,02% allo 0,04% quella sulle negoziazioni ad alta frequenza

l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie passa dallo 0,1% allo 0,2% se la cessione avviene su mercati regolamentati e dallo 0,2 allo 0,4% negli altri casi. Sale dallo 0,02% allo 0,04% quella sulle negoziazioni ad alta frequenza dividendi holding : l’accesso al regime di esclusione è previsto solo con partecipazione diretta nel capitale superiore al 5% o di valore fiscale superiore a 500mila euro

: l’accesso al regime di esclusione è previsto solo con partecipazione diretta nel capitale superiore al 5% o di valore fiscale superiore a 500mila euro agevolazioni per imprese : prorogate al 30 settembre 2028 per chi investe in beni strumentali, nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 o 5.0. La ritenuta d’acconto per le imprese dal 2028 con un’aliquota ridotta dello 0,5%, che sale all’1% dal 2029. Estesi ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della tassazione agevolata al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti dall’1 gennaio 2026, con platea di beneficiari ampliata ai redditi fino a 33mila euro. Prorogata anche per il 2026 l’esenzione del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite di 1.500 euro annui

: prorogate al 30 settembre 2028 per chi investe in beni strumentali, nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 o 5.0. La ritenuta d’acconto per le imprese dal 2028 con un’aliquota ridotta dello 0,5%, che sale all’1% dal 2029. Estesi ai contratti rinnovati nel 2024 i benefici della al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti dall’1 gennaio 2026, con platea di beneficiari ampliata ai redditi fino a 33mila euro. Prorogata anche per il 2026 l’esenzione del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato entro il limite di 1.500 euro annui stop pensione anticipata: stop alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari

stop alla possibilità di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia cumulando la rendita dei fondi complementari aumento taglio anticipo precoci : aumentano i tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno raggiunto almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età

: aumentano i tagli all’anticipo pensionistico per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno raggiunto almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età TFR all’INPS : dall’1 gennaio 2026 obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps anche per le aziende con 50 dipendenti. Adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti del settore privato da luglio 2026. Entro sessanta giorni dall’assunzione il lavoratore può comunque optare per la rinuncia all’adesione automatica

: dall’1 gennaio 2026 obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps anche per le aziende con 50 dipendenti. Adesione automatica alla previdenza complementare per i neo assunti del settore privato da luglio 2026. Entro sessanta giorni dall’assunzione il lavoratore può comunque optare per la rinuncia all’adesione automatica Ponte sullo Stretto : rifinanziati gli stanziamenti “alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse negli anni 2032 e 2033 tali da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate”

: rifinanziati gli stanziamenti “alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024, prevedendo un incremento delle risorse negli anni 2032 e 2033 tali da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate” Piano Casa : le risorse calano a 200 milioni nel biennio 2026-2027 (100 milioni l’anno)

: le risorse calano a 200 milioni nel biennio 2026-2027 (100 milioni l’anno) affitti brevi : aliquota al 21% sulla prima casa in affitto inferiore a 30 giorni e al 26% sulla seconda; oltre i due immobili diventa reddito di imposta

: aliquota al 21% sulla prima casa in affitto inferiore a 30 giorni e al 26% sulla seconda; oltre i due immobili diventa reddito di imposta ISEE e casa : sale a 200 mila euro il limite del valore della casa per l’esclusione dall’Isee per le abitazioni delle famiglie residenti nelle città metropolitane (Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Sassari)

: sale a 200 mila euro il limite del valore della casa per l’esclusione dall’Isee per le abitazioni delle famiglie residenti nelle città metropolitane (Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Sassari) oro : via libera all’emendamento che attribuisce la proprietà delle riserve auree conservate da Banca d’Italia al popolo italiano

: via libera all’emendamento che attribuisce la proprietà delle riserve auree conservate da Banca d’Italia al popolo italiano pacchi postali: scatta il contributo di 2 euro sui pacchi postali in arrivo da Paesi extra Ue di un valore entro i 150 euro.