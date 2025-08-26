Tensione per il Meeting di Rimini, scontro Meloni - Salvini e premier irritata a rischio forfait: cosa succede

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione scuote il Governo, alimentando la tensione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro dello scontro, stando agli ultimi retroscena politici, ci sarebbe in particolare il posto d’onore da ultimo ospite della manifestazione, riservato al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e non alla premier.

Il Meeting di Rimini e la tensione tra Meloni e Salvini

Il retroscena è riportato da La Repubblica: Giorgia Meloni avrebbe avuto la “forte tentazione” di dare forfait al Meeting di Rimini di Comunicazione e Liberazione, limitando la sua ospitata a un intervento in video. Alla fine, però, ci sarà.

La presidente del Consiglio si sarebbe aspettata di essere collocata come ultimo ospite della manifestazione, considerato un “posto d’onore“, ma tale spazio è stato invece riservato a Matteo Salvini, che nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto interverrà in un panel su strade e autostrade e che, di fatto, sarà quindi l’ultimo esponente del Governo a parlare a Rimini.

ANSA

Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

A Giorgia Meloni, in ogni caso, sarebbe stato assicurato che l’intervento di Salvini sarà limitato ai temi legati alle infrastrutture, senza affrontare altri argomenti (come la guerra in Ucraina, tema sul quale le recenti parole del leghista hanno fatto discutere).

L’altro motivo di tensione per Giorgia Meloni

Sempre in base alla ricostruzione di La Repubblica, ci sarebbe poi un altro motivo a frenare l’entusiasmo di Giorgia Meloni per la sua partecipazione al Meeting di Rimini.

Il “problema” è legato al giro tra gli stand che gli ospiti politici in genere fanno al Meeting di Rimini e, più nello specifico, alla possibilità che i giornalisti approfittino dell’occasione per fare domande alla premier su alcuni argomenti, come le recenti polemiche sul ministro Schillaci e le posizioni anti-francesi di Salvini, su cui la presidente del Consiglio vorrebbe continuare a mantenere il silenzio.

Le altre polemiche a Rimini

Il Meeting di Rimini ha già ospitato diverse momenti di tensione politica in questi giorni, come la defezione del già citato Schillaci o l’irritazione di Piantedosi perché Giuli aveva lasciato intendere che Casapound potesse avere un destino diverso dal Leoncavallo, passando per la presa di posizione di Tajani sulla politica estera, che va lasciata “alla competenza del presidente del consiglio e del ministro degli Esteri”.