Tensione per l'approvazione della Manovra 2026, il video della contestazione Pd con "disastro Meloni"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Con 216 voti a favore e 126 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. L’approvazione della Manovra 2026 senza modifiche rispetto al testo del Senato, però, ha scatenato le ire dell’opposizione. Al termine dell’intervento della segretaria del Pd Elly Schlein e poco prima del voto definitivo, i deputati Dem hanno innalzato in Aula dei cartelli con la scritta “Disastro Meloni”.

Tensione per l’approvazione della Manovra 2026

La legge di bilancio per il 2026 ha toccato dunque la meta. A un giorno dall’esercizio provvisorio, è arrivato il via libero definitivo della Camera.

Ma se il governo esulta definendola una “Manovra seria e responsabile”, costruita in un “contesto complesso”, l’opposizione è del parere opposto e ha smontato la “propaganda” della maggioranza, ritenuta una Manovra di “austerità”, fatta per “i ricchi”.

ANSA

Ma che fosse una Manovra per ricchi è stato ritenuto “falso” dal ministro dell’Economia Giorgetti: lo sforzo, ha detto, “si concentra” sui dipendenti con redditi medio-bassi e ha “permesso di recuperare ampiamente il fiscal drag”.

Contestazione Pd: “Disastro Meloni”

“Disastro Meloni” è la scritta comparsa sui cartelli alzati dal Pd al termine del voto.

Si tratta di una “Manovra che “aiuta i più ricchi”, che è “sbagliata”, che “non affronta le prime preoccupazioni degli italiani”, carovita e liste d’attesa, ha attacca la leader del Pd Elly Schlein.

“Sembra un circo ma purtroppo è la realtà. E non fa ridere”, ha commentato il presidente del M5s Giuseppe Conte. Per il leader di Italia Viva Matteo Renzi è “un compitino fatto talmente male che sono gli elettori di destra i più delusi”.

Le critiche del Pd alla Manovra

Alla Camera la leader Pd Elly Schlein ha preso la parola in occasione della dichiarazione di voto per ribadire tutte le critiche Dem alla legge di Bilancio.

“La prima preoccupazione degli italiani sono sanità e spesa. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perché non si potevano permettere il biglietto”, ha detto.

“Negli ultimi 4 anni l’Istat dice che i costi alimentari sono aumentati del 25% e gli stipendi si sono ridotti del 9%. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disuguaglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene”, ha aggiunto.

L’assenza di Giorgia Meloni

Quella approvata oggi, è l’accusa, “è una Manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l’età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E’ sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno”.

La Schlein ha concluso quindi il suo intervento con una sorta di sfida: “Costruiremo l’alternativa e andremo a battervi alle prossime elezioni“.

Ad ascoltarla, tra i banchi del governo, però, Meloni non c’era: mentre in Aula era in corso il confronto, lei era impegnata in una call sull’Ucraina con altri leader europei. Ha affida quindi a un post su X il suo commento soddisfatto:

“È una Manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità”, ha rivendicato