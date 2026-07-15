Tensione politica per Inghilterra-Argentina, dall'attacco della vice di Milei alla replica sulle Falkland

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina si carica di tensione politica prima del fischio d’inizio. A riaccendere il confronto è stata Victoria Villarruel, vicepresidente del governo Milei. Un attacco diretto agli inglesi che ha portato alla replica di Nile Gardiner, ex consigliere della premier britannica Margaret Thatcher. Al centro della discussione la storica disputa sulle isole Falkland, chiamate Malvinas in Argentina.

Inghilterra Argentina, il messaggio della vice di Milei

“Giochiamo contro gli inglesi, pirati usurpatori”, ha scritto Victoria Villarruel su X

La vicepresidente argentina ha scelto di intervenire pubblicamente a poche ore dalla partita, respingendo l’idea che la semifinale contro l’Inghilterra possa essere considerata una gara come le altre.

Victoria Villarruel ha poi aggiunto: “Non è solo una partita di calcio. Contro gli inglesi è sempre qualcosa in più. Non sarò politicamente corretta né fredda di cuore. Per le Malvinas, per Diego, per l’ultima di Leo”.

La vicepresidente ha richiamato i versi della canzone La cuarta estrella, cantata anche dai giocatori della nazionale argentina durante i Mondiali 2026.

La disputa per le Falkland-Malvinas

Inghilterra Argentina è diventata una sfida anche politica per le isole Falkland, chiamate Malvinas dagli argentini.

La disputa è legata alla sovranità sull’arcipelago, situato nell’Atlantico meridionale.

Nel 1982 l’Argentina tentò di prenderne il controllo con un’operazione militare, ma il conflitto si concluse con la vittoria britannica.

Da allora, per Londra la sovranità britannica sulle isole è un punto fermo.

Per Buenos Aires, invece, la questione resta aperta e continua a essere oggetto di rivendicazione diplomatica.

Durante il suo mandato, anche il presidente Javier Milei ha più volte rivendicato la sovranità argentina sulle Malvinas, cercando sostegno internazionale.

Lo scontro social con l’ex consigliere di Thatcher

Il post di Victoria Villarruel ha innescato anche uno scambio a distanza su X tra il ministro degli Esteri argentino Pablo Quirno e Nile Gardiner, ex consigliere della premier britannica Margaret Thatcher.

Nile Gardiner ha sostenuto che la disputa sia stata risolta dalla guerra del 1982 e che le isole “sono britanniche e lo saranno per sempre”.

L’ex consigliere ha pubblicato anche una foto di Margaret Thatcher insieme ai soldati britannici dopo la vittoria nella Guerra delle Falkland.

Pablo Quirno ha replicato citando la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 1982.

Secondo la posizione argentina, il conflitto non avrebbe modificato la natura giuridica della controversia sulla sovranità e le parti dovrebbero riprendere i negoziati per arrivare a una soluzione pacifica.

Inghilterra Argentina, il divieto sulle bandiere

Allo scontro politico si è aggiunto anche un presunto divieto per i tifosi argentini.

Come riporta La Repubblica, allo stadio di Atlanta, sede della semifinale Inghilterra Argentina, sarebbe stato vietato esporre bandiere argentine con l’effigie delle Malvinas.

La decisione ha provocato le proteste dell’opposizione argentina, che ha accusato il presidente Javier Milei di essersi piegato alle richieste della Fifa e delle autorità statunitensi.