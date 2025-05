Tensione Putin - Trump sull'Ucraina, velata minaccia della Russia agli Usa sulla "terza guerra mondiale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alta tensione tra Usa e Russia. Trump accusa Putin di “giocare col fuoco” e valuta nuove sanzioni. Mosca risponde con 50mila soldati al confine e Medvedev evoca la terza guerra mondiale. Intanto proseguono gli attacchi, mentre i negoziati per il cessate il fuoco sembrano in stallo.

Trump contro Putin

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro avvertimento a Vladimir Putin in un post su Truth Social: “Sta giocando col fuoco. Se non fosse stato per me, in Russia sarebbero già successe cose davvero brutte”.

Secondo fonti Usa, Trump sarebbe sempre più frustrato per i massicci raid russi sull’Ucraina e starebbe valutando nuove sanzioni, se Mosca continuerà a rifiutare un cessate il fuoco.

Fonte foto: ANSA In foto soldato ucraini

Il tycoon si è vantato di aver parlato con Putin per oltre due ore, ma ha lasciato intendere che senza passi avanti concreti, gli Stati Uniti potrebbero irrigidire la propria posizione.

Medvedev risponde

La risposta del Cremlino è arrivata attraverso Dmitry Medvedev, ex presidente e ora vice del Consiglio di sicurezza: “Conosco solo una cosa davvero brutta: la terza guerra mondiale. Spero che Trump capisca”.

Sul terreno, l’intelligence ucraina segnala lo spostamento di 50mila soldati russi nella regione di Sumy, dove già alcuni villaggi sono passati sotto controllo russo. Mosca occupa attualmente circa un quinto dell’Ucraina.

Le condizioni per la pace

Secondo fonti russe riportate da Reuters, Putin sarebbe pronto a un cessate il fuoco, ma solo in cambio di concessioni scritte da parte dell’Occidente.

Tra queste la fine dell’allargamento NATO verso est, la neutralità dell’Ucraina e la revoca di alcune sanzioni. Non manca neanche la richiesta di protezione per i russofoni delle zone ucraine.

Il Cremlino starebbe redigendo una propria versione di memorandum, ma Kiev e i Paesi NATO non intendono cedere. “Putin ha inasprito la sua posizione”, affermano fonti interne. Se non otterrà risultati diplomatici, intende dimostrare “con vittorie militari che la pace futura sarà ancora più dolorosa”, si legge.