Tensione tra Alemanno e Scanzi su Vannacci, "non fare il fascista", "eri in galera fino all'altro giorno"
Scontro tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi su Vannacci e Futuro Nazionale: il botta e risposta in televisione tra il politico e il giornalista
Scontro in tv tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi sul generale Vannacci, Futuro Nazionale e Afd. “Non darmi lezioni, eri in galera fino all’altro giorno”, ha detto il giornalista. “Non fare il fascista” è la provocazione lanciata dall’ex sindaco di Roma quando è stato interrotto da Scanzi.
- Lo scontro tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi in tv
- Tensione tra Gianni Alemanno e Bianca Berlinguer
- La stoccata di Gianni Alemanno a Matteo Salvini
Lo scontro tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi in tv
Il momento di tensione è andato in scena nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, quando il giornalista ha affermato che il generale Vannacci, leader di Futuro Nazionale, “parla di razza dalla mattina alla sera”.
Alemanno ha replicato: “Vannacci parla di razza? Ma che stai dicendo?“.
“Quando parla Vannacci che fa lei? Ascolta Tony Effe?” è stata la controreplica ironica di Scanzi.
L’affondo di Gianni Alemanno: “Non dire stupidaggini. So che soffri perché molta gente votava Movimento 5 Stelle e ora vota Vannacci”.
Andrea Scanzi, a quel punto, ha risposto a tono: “Prima di tutto dammi del lei, vola basso e non darmi lezioni perché eri in galera fino all’altro giorno“.
Alemanno ha ribadito: “Vannacci non ha mai parlato di razza, c’è un programma lunghissimo e non si parla mai di razza. La tua tendenza alla falsità mi indigna“.
“Stai tranquillo, che eri in galera fino all’altro giorno” è stata la chiosa finale di Scanzi.
Poco dopo, durante la puntata, c’è stato un nuovo scontro tra i due.
Scanzi, mentre parlava, ha detto rivolto ad Alemanno: “È sempre molto bello quando qualcuno parla sentire certi personaggi che interrompono sempre. Questo afflato fascista ce l’avete dentro”.
“Non ho detto nulla” ha detto Alemanno. Quando poi è arrivato il suo momento di parlare, è stato Scanzi a parlargli sopra. L’ex sindaco di Roma ha detto ironicamente: “Non fare il fascista adesso“.
Tensione tra Gianni Alemanno e Bianca Berlinguer
Il primo momento di tensione nel programma condotto da Bianca Berlinguer si era registrato quando la giornalista tedesca Constanze Reuscher ha affermato: “Dentro Afd ci sono tanti vecchi e neonazisti, alcuni sono attenzionati dai servizi interni. Hanno slogan simili ai nazisti, i temi sono quelli. Si può definire un partito con idee dentro la sua pancia che si accostano a quelle naziste, proposte in una versione moderna e pericolosissima”.
Gianni Alemanno ha interrotto la giornalista e la conduttrice Bianca Berlinguer lo ha richiamato con forza all’ordine: “Onorevole Alemanno, sta parlando. Dopo prenderà lei la parola”.
Poco dopo, quando è arrivato il suo momento di parlare, Alemanno ha ironizzato: “Posso parlare io allora?“.
La replica di Bianca Berlinguer non si è fatta attendere: “Lei è appena arrivato e già dimostra una certa prepotenza. Ha un modo di fare molto aggressivo, stia tranquillo che avrà tutto il tempo per parlare”.
La stoccata di Gianni Alemanno a Matteo Salvini
Nel corso della trasmissione Mediaset, c’è stato spazio anche per una stoccata di Gianni Alemanno al leader della Lega Matteo Salvini.
Commentando i recenti risultati elettorali di Afd in Germania, l’esponente di Futuro Nazionale ha detto: “Salvini ha una certa tendenza a cambiare idea, adesso è contento della vittoria di Afd”.