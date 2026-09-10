Tensione tra Alemanno e Scanzi su Vannacci, "non fare il fascista", "eri in galera fino all'altro giorno"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro in tv tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi sul generale Vannacci, Futuro Nazionale e Afd. “Non darmi lezioni, eri in galera fino all’altro giorno”, ha detto il giornalista. “Non fare il fascista” è la provocazione lanciata dall’ex sindaco di Roma quando è stato interrotto da Scanzi.

Lo scontro tra Gianni Alemanno e Andrea Scanzi in tv

Il momento di tensione è andato in scena nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, quando il giornalista ha affermato che il generale Vannacci, leader di Futuro Nazionale, “parla di razza dalla mattina alla sera”.

Alemanno ha replicato: “Vannacci parla di razza? Ma che stai dicendo?“.

“Quando parla Vannacci che fa lei? Ascolta Tony Effe?” è stata la controreplica ironica di Scanzi.

L’affondo di Gianni Alemanno: “Non dire stupidaggini. So che soffri perché molta gente votava Movimento 5 Stelle e ora vota Vannacci”.

Andrea Scanzi, a quel punto, ha risposto a tono: “Prima di tutto dammi del lei, vola basso e non darmi lezioni perché eri in galera fino all’altro giorno“.

Alemanno ha ribadito: “Vannacci non ha mai parlato di razza, c’è un programma lunghissimo e non si parla mai di razza. La tua tendenza alla falsità mi indigna“.

“Stai tranquillo, che eri in galera fino all’altro giorno” è stata la chiosa finale di Scanzi.

Poco dopo, durante la puntata, c’è stato un nuovo scontro tra i due.

Scanzi, mentre parlava, ha detto rivolto ad Alemanno: “È sempre molto bello quando qualcuno parla sentire certi personaggi che interrompono sempre. Questo afflato fascista ce l’avete dentro”.

“Non ho detto nulla” ha detto Alemanno. Quando poi è arrivato il suo momento di parlare, è stato Scanzi a parlargli sopra. L’ex sindaco di Roma ha detto ironicamente: “Non fare il fascista adesso“.

Tensione tra Gianni Alemanno e Bianca Berlinguer

Il primo momento di tensione nel programma condotto da Bianca Berlinguer si era registrato quando la giornalista tedesca Constanze Reuscher ha affermato: “Dentro Afd ci sono tanti vecchi e neonazisti, alcuni sono attenzionati dai servizi interni. Hanno slogan simili ai nazisti, i temi sono quelli. Si può definire un partito con idee dentro la sua pancia che si accostano a quelle naziste, proposte in una versione moderna e pericolosissima”.

Gianni Alemanno ha interrotto la giornalista e la conduttrice Bianca Berlinguer lo ha richiamato con forza all’ordine: “Onorevole Alemanno, sta parlando. Dopo prenderà lei la parola”.

Poco dopo, quando è arrivato il suo momento di parlare, Alemanno ha ironizzato: “Posso parlare io allora?“.

La replica di Bianca Berlinguer non si è fatta attendere: “Lei è appena arrivato e già dimostra una certa prepotenza. Ha un modo di fare molto aggressivo, stia tranquillo che avrà tutto il tempo per parlare”.

La stoccata di Gianni Alemanno a Matteo Salvini

Nel corso della trasmissione Mediaset, c’è stato spazio anche per una stoccata di Gianni Alemanno al leader della Lega Matteo Salvini.

Commentando i recenti risultati elettorali di Afd in Germania, l’esponente di Futuro Nazionale ha detto: “Salvini ha una certa tendenza a cambiare idea, adesso è contento della vittoria di Afd”.