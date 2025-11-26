Tensione tra Carlo Calenda e studenti all'Università La Sapienza, "tu non mi dici dove devo andare": il video

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Carlo Calenda è stato contestato da alcuni studenti dell’università La Sapienza. Il leader di Azione ha segnalato di essere andato nell’ateneo dove era previsto un confronto, su loro invito, in occasione del 25 novembre. Il politico ha però denunciato di essere stato assalito da “urla, slogan confusi e accuse prive di argomenti “. In un video postato sui social, si sente Calenda replicare: “Tu non mi dici dove devo andare”.

Il video delle tensioni tra Carlo Calenda e gli studenti de La Sapienza

Carlo Calenda, sui suoi social, ha postato un video in cui si vedono alcuni studenti con degli striscioni che urlano: “Noi la guerra non la vogliamo“.

Il politico replica ai ragazzi dicendo che si vergognerebbe “perché gente che dice ‘ora e sempre resistenza’ e non capisce gli ucraini che combattono”. Poco dopo, con molta calma, Calenda domanda se qualcuno vuole chiedere qualcosa “o urlare e basta?”.

ANSA

Carlo Calenda, il leader di Azione

Poi si sente ancora gridare “fuori i sionisti dall’università”. A quel punto il leader di Azione ribatte: “e dopo avete qualcosa da chiedere? No”.

Nel video si continuano a sentire i cori contro la guerra, contro i liberali e contro i sionisti. Calenda risponde sottolineando sempre che il loro slogan è comunque “resistenza ora e sempre” e rimbotta “e non avete niente da chiedere”, facendo un gesto con la mano come a dire: “continuate a urlare e basta senza dare spiegazioni concrete”.

Qualcuno lo accusa di genocidio, a quel punto il politico evidenzia di essere “per il riconoscimento di uno stato palestinese e tu non dici a me dove devo andare”.

Il post di Carlo Calenda sulle tensioni a La Sapienza

Sempre nel video, postato da Calenda, ci sono immagini dell’intervento in aula con gli studenti in cui il politico spiega che ritiene “ogni contestazione uno stimolo all’interlocuzione”, per questo motivo è andato a parlare con i contestatori. Il problema però è che “non c’è stato un dialogo“.

Il leader di Azione dice di essere rimasto colpito dal grido “via i liberali”. Perciò ha spiegato alla platea che noi viviamo in una democrazia liberale che impone a chi vince le elezioni di rispettare un nucleo di diritti fondamentali per garantire la libertà civile e politica dei cittadini.

Anche nella didascalia del post Calenda rincara sulle accuse contro i liberali e l’impossibilità di dialogare con i contestatori.

“Sono andato a parlare con i manifestanti – si legge a corredo del video – ma tra urla, slogan confusi e accuse prive di argomenti è stato impossibile un confronto vero. Sentirmi dire ‘fuori i liberali dalle università’ è stato surreale: perché è proprio grazie alla democrazia liberale che oggi tutti, anche loro, possono manifestare e contestare. Negarlo significa non comprendere le libertà in cui viviamo e che abbiamo ereditato”.

La solidarietà di La Russa

Sulla vicenda è intervenuto, a sostegno di Carlo Calenda, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il fondatore di Fratelli d’Italia ha pubblicato un post su Facebook in cui evidenzia che “le università sono luogo di ascolto, confronto, dibattito. Nessuno si arroghi il diritto di decidere chi può e chi non può entrare, chi può e chi non può parlare. Solidarietà al senatore Calenda”.