Tensione tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer, "conduco su Rai 3 o Rete 4 e dico sempre quello che penso"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scintille in tv a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer. Commentando l’aula della Camera semi deserta per la commemorazione di Giacomo Matteotti, il comico va all’attacco della maggioranza di governo, parlando di “complici” di chi l’ha ucciso. E quando la conduttrice chiede di precisare le sue parole “un po’ forti”, Iacchetti le chiede “perché hai dovuto giustificare?”. “Stai conducendo un programma su Rete 4” ed è “logico e conseguenziale” che “non puoi essere d’accordo con me”, attacca il comico. “Dico sempre quello che penso”, replica Berlinguer.

Tensione a Cartabianca tra Enzo Iacchetti e Bianca Berlinguer

Botta e risposta tra Bianca Berlinguer ed Enzo Iacchetti nella puntata del 2 giugno di È sempre Cartabianca su Rete 4.

Ospite della trasmissione, il comico va all’attacco del governo quando la conduttrice gli chiede di commentare le parole della premier Giorgia Meloni in occasione della festa della Repubblica.

X Arturo Scotto

“Rido sempre alle cose che dice la Meloni”, inizia Iacchetti. E a queste in particolare perché lei “non è vicinissima alla Repubblica”.

Lo dimostra il fatto, continua, che “quando si è onorato Matteotti alla Camera i fratelli d’Italia non si sono presentati”.

E “se Matteotti era un antifascista che lottava per la democrazia”, il governo italiano è “simpatizzante del fascismo“.

Iacchetti contro il governo Meloni

Berlinguer quindi mostra le immagini dell’aula della Camera semi vuota per la commemorazione di Giacomo Matteotti. Del gruppo parlamentare di FDI erano presenti meno di 10 deputati su 115.

“La maggioranza di questo governo ha già dimostrato simpatie per un regime poco democratico”, attacca Iacchetti.

Secondo cui disertare la commemorazione di Matteotti è stato “uno degli atti più sconsiderati” del governo Meloni.

“Perché è come essere complici di chi l’ha ammazzato“, spiega, “e chi l’ha ammazzato lo sappiamo benissimo”.

“Sì però magari arrivare a dire complici mi pare un po’ troppo”, interviene Berlinguer, chiedendo al comico di precisare il senso delle sue parole.

“Non c’è un senso critico in questa maggioranza, nessuno ammette un errore mai”, spiega Iacchetti.

Berlinguer: “Dico sempre quello che penso”

Il comico lancia poi una frecciata alla conduttrice: “Bianca tu sei troppo democratica nel senso che stai conducendo un programma su Rete 4 ed è logico e conseguenziale che non puoi essere completamente d’accordo con me”.

E Berlinguer risponde: “Sto su Rete 4, sto su Rai 3, dovunque sto dico sempre quello che penso”.

Il comico insiste: “Bianca hai dovuto giustificare una mia frase, perché la giustifichi?”. “Non è che la voglio giustificare, semplicemente ho detto che mi sembra un po’ forte”.