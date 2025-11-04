Tensione tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani a Belve durante l'intervista, "s'è vestita da Catwoman"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della puntata del 4 novembre c’è Irene Pivetti, ex presidente della Camera poi diventata volto noto della tv. Nel corso dell’intervista sono stati toccati vari temi, dalle vicende giudiziarie al passato politico fino alle esperienze in tv, e non sono mancati momenti piuttosto accesi, come emerge dalle anticipazioni.

Belve, chi sono gli ospiti della puntata di martedì 4 novembre

Nella serata di oggi, martedì 4 novembre, andrà in onda su Rai2 la seconda puntata della nuova stagione di Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani.

Gli ospiti della puntata di stasera sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, oltre a Maria De Filippi.

ANSA Irene Pivetti, presidente della Camera dal 1994 al 1996

Tensione tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani

Non sono mancate scintille durante l’intervista di Francesca Fagnani a Irene Pivetti, come emerge dalle anticipazioni diffuse da Rai2.

L’ex presidente della Camera ha risposto alle domande della giornalista, spaziando dalle sue vicende giudiziarie alla politica, fino alle esperienze come autrice e conduttrice tv.

Un percorso segnato da un netto cambio di immagine. A riguardo Fagnani le chiede: “Sente di essere venuta meno al decoro della carica che aveva ricoperto?”.

E Pivetti risponde piccata: “In cosa? Le circostanze erano diverse”.

Dalla politica alla tv

“Ma non ha fatto un talk – incalza Fagnani – si è vestita da Catwoman e ha fatto foto con Costantino Vitagliano. Nulla di male, ma è legittima la domanda”. E anche la risposta è legittima, risponde Pivetti.

All’epoca quelle foto, come altre iniziative più consone al mondo dello spettacolo che del giornalismo, fecero arrabbiare il Cdr Mediaset, che chiese spiegazioni al direttore Mulè.

“Com’è entrata nella scuderia di Lele Mora?” chiede piu la giornalista. “Era un grande professionista . Poi è cominciata una discesa che lo ha portato a perdere lucidità e credibilità” risponde lei.

Fagnani ricorda poi le voci secondo cui a spingere Pivetti a fare televisione sia stato l’ex marito, Alberto Brambilla.

“No, ero molto innamorata e come è giusto che sia in una coppia condividevamo molte cose”, replica Pivetti.

Le vicende giudiziarie

Tensioni anche quando Fagnani sposta le domande sulle varie vicende giudiziarie che vedono coinvolta Irene Pivetti.

Sul processo per le mascherine importate dalla Cina, l’ex politica si difende dicendo che erano “tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire”.

Toni accesi quando la giornalista ricorda alla sua ospite un pagamento “da 13milioni anziché da 1,3milioni”.

“Ho restituito l’eccedenza” sostiene Pivetti, ma Fagnani fa notare che “la Procura non la vede così”.

“Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?” domanda poi Fagnani.

“Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta. Ma non accadrà”, è la risposta di Pivetti.