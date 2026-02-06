Tensione tra Lilli Gruber e Matteo Salvini in diretta tv, "deve occuparsi di treni non di casa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scambio acceso tra la conduttrice Lilli Gruber e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Otto e mezzo. Sul tema Piano casa, Gruber ha chiesto a Salvini se volesse tornare al ministero dell’Interno, ma il vicepremier ha risposto che si trova bene dove sta. Infine la conduttrice dice all’ospite che “deve occuparsi di treni, non di casa”. Il leader della Lega ha risposto con alcuni dati su puntualià, lavori in corso e italiani in viaggio.

Botta e risposta tra Gruber e Salvini

“Voglio sapere due cose: uno, Lei vuole tornare al ministero dell’Interno?”, chiede Lilli Gruber. Il ministro dei Trasporti risponde: “No, io sto benissimo a occuparmi di casa“. A quel punto la giornalista e conduttrice dice a Matteo Salvini che dovrebbe occuparsi dei treni.

Salvini le fa notare che il ministero è delle Infrastrutture e dei Trasporti. Poi alza dei fogli e legge le percentuali dei treni (non è chiaro da dove provengano i dati).

Da questi emerge che, sull’Alta Velocità, la puntualità dei treni è cresciuta di quasi il 2% dal 2024 al 2025, segnando un 76,6%. Sull’universale, nel 2025 la puntualità dei treni è all’85,6%, mentre sui treni regionali è ancora maggiore, con 90,1%. “Con 9mila cantieri aperti, cioè 9mila treni al giorno circolanti e 1.300 cantieri”, si corregge in corsa.

Chiedere scusa ai viaggiatori

“Ma ci occupiamo anche di casa“, prosegue Salvini. Gruber gli fa notare che ha un’occasione straordinaria per chiedere scusa ai tanti viaggiatori italiani per i ritardi “spaventosi”.

Salvini riprende i dati, confermando che ci sono 1.300 cantieri attivi sulla rete ferroviaria italiana, e lancia una frecciatina: “Forse perché chi c’era prima di me non lo aveva come priorità”. E ancora: “C’è il massimo di treni circolanti, 10mila al giorno, e il massimo dei passeggeri circolanti, ovvero un milione al giorno”.

Fa notare che, su una percentuale di puntualità del 90%, vuol dire che solo il 10% è in ritardo. “Sì, mi dolgo e mi pento, i 100mila ferrovieri stanno facendo il massimo”.

Ipotesi Vannacci in maggioranza

Altro tema caldo al quale Matteo Salvini risponde è quello della separazione da Roberto Vannacci e la possibilità che rientri nella maggioranza. “Secondo i sondaggi viene dato al 4,2%, oggi un altro lo ha dato all’1,6%. Comunque è una forza che rischia di avere un sacco di voti“, dice Gruber.

Salvini alza le spalle e risponde: “È meno di Renzi e Calenda, quindi complimenti. Tanta roba”. La conduttrice ricorda al vicepremier che è lo stesso Vannacci a definirsi un possibile interlocutore del Governo e da Fratelli d’Italia non lo escludono.

Salvini risponde: “Ma come, se è uscito in critica al Governo. Uno esce dal partito che è al Governo, di cui è vicesegretario e con i voti dei suoi militanti è andato a Bruxelles, dice che il Governo non fa abbastanza e vuole allearsi con il Governo?”. Prosegue dicendo che è Vannacci a essersi messo fuori. “Non penso che Meloni o Tajani vogliano chi li attacca in maggioranza, come sarebbe un errore accogliere Calenda o Renzi”.