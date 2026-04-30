Tensione tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli in Cdm sul Piano casa, Meloni costretta a intervenire

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Clima teso in Consiglio dei ministri, dove il via libera al Piano casa si è trasformato in uno scontro acceso tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli. Al centro della disputa, una norma inserita all’ultimo momento che avrebbe accelerato le procedure edilizie nei centri storici, riducendo il peso delle sovrintendenze. La tensione tra i due avrebbe fatto infuriare Giorgia Meloni, costretta a intervenire.

Tensione tra Salvini e Giuli in Cdm

Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbero stati momenti di tensione e discussione in Consiglio dei ministri durante la delibera del Piano casa.

Protagonisti il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

In particolare Giuli avrebbe espresso forte contrarietà, lamentando di non essere stato informato di una modifica e arrivando a minacciare il voto contrario.

Scontro sul Piano casa, cosa è successo

La modifica in questione riguarda una norma, inserita all’ultimo momento, che accelerato le procedure edilizie nei centri storici, riducendo il peso delle sovrintendenze.

“Le raderei al suolo le sovrintendenze”, avrebbe detto Salvini, determinato verso la semplificazione burocratica.

Netta la presa di posizione di Giuli, motivata anche dal richiamo all’articolo 9 della Costituzione che tutela il paesaggio.

Tra Salvini e Giuli i rapporti sarebbero da tempo complicati, con divergenze di opinione su diversi temi, da ultimo quello della rimozione di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice.

Giorgia Meloni costretta a intervenire

Per evitare che lo scontro Salvini-Giuli degenerasse, secondo Repubblica sarebbe intervenuta direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Irritata per il clima in Cdm, la premier avrebbe richiamato i ministri a un atteggiamento più collaborativo, stigmatizzando i toni utilizzati durante il confronto: “Basta spocchia”, avrebbe detto la Meloni.

Decisivo anche il ruolo del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che avrebbe svolto una funzione di mediazione, sottolineando l’importanza politica del provvedimento e la necessità di un’approvazione condivisa.

Alla fine il passaggio sulle sovrintendenze sarebbe stato accantonato, ma sono voci di corridoio.

Cosa prevede il Piano casa del governo

Il Piano casa è stato definito “ambizioso” dal governo Meloni, con la premier che ringraziato Comuni e Regioni, oltre ai ministri che hanno lavorato al provvedimento che ha avuto il via libera del Cdm.

Secondo la premier si punta a “rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni”.

Giorgia Meloni ha poi aggiunto che “dedichiamo fino a 10 miliardi di euro a cui si sommeranno gli investimenti privati che insieme generano un moltiplicatore”.