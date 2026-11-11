Tensione tra Paolo Pagliaro consigliere FdI e l'addetto stampa dell'ospedale di Bari: "Togli le mani di dosso"

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Momenti di tensione durante l’ispezione del consigliere regionale FdI Paolo Pagliaro all’Oncologico di Bari. L’esponente di Fratelli d’Italia si trovava lì per parlare con la dottoressa Ilaria Montemurro, ma è intervenuto un dipendente dell’Istituto che si è qualificato come addetto stampa per chiedere di interrompere la registrazione video. In un filmato pubblicato sui social si sente Pagliaro dire: “Togli le mani di dosso”.

La denuncia di Paolo Pagliaro

Paolo Pagliaro ha denunciato l’accaduto con un post pubblicato nella giornata di martedì 10 novembre, corredato da un video che documenta i fatti. “All’Oncologico di Bari siamo stati aggrediti: la verità non si mette a tacere. Una follia totale, fuori da ogni civiltà” si legge nel messaggio del consigliere regionale.

Il suo racconto: “Questa mattina, all’Istituto Tumori di Bari, durante una ispezione con i colleghi consiglieri regionali, siamo stati aggrediti mentre svolgevamo il nostro dovere di consiglieri regionali. Un dipendente dell’Istituto, qualificatosi come addetto stampa, ha minacciato la dottoressa che stavamo incontrando, ha tentato di strappare la video pocket dalle mani di un nostro collaboratore e ha continuato a inveire contro di noi, arrivando persino a fare irruzione nella stanza del direttore sanitario. È stato necessario l’intervento della sicurezza per allontanarlo“.

Perché Pagliaro era all’Oncologico di Bari

Il motivo per cui Paolo Pagliaro si trovava all’Oncologico di Bari è stato spiegato dallo stesso consigliere regionale nel suo post: “Stavamo cercando risposte sulla PET che manca all’Oncologico. Noi svolgiamo questo lavoro ispettivo nel solo interesse dei cittadini pugliesi, perché curarsi è un diritto. Sia chiaro: nessuno riuscirà a intimidirci. Curarsi è un diritto”.

Pagliaro era lì per parlare con la dottoressa Ilaria Montemurro, specialista di medicina nucleare, che alcuni giorni fa a La Repubblica ha denunciato il suo sottoutilizzo professionale dovuto al fatto che i fondi già stanziati dalla Regione per l’acquisto di un macchinario per la Pet sarebbero congelati da mesi.

La versione dell’Oncologico di Bari

Stando a quanto ricostruito da La Repubblica, il personale addetto alla sorveglianza e alla comunicazione è intervenuto perché l’ingresso delle telecamere non è consentito all’interno di un ospedale.

Dall’istituto di Bari è stato fatto notare che “l’articolo 39, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia richiama il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali nell’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri regionali”, aggiungendo che “il paziente oncologico, così come un suo familiare, ha il diritto di affrontare il percorso di cura senza essere disturbato dalla presenza di telecamere, da domande non richieste o da iniziative di comunicazione estranee all’assistenza sanitaria”.

La nota di AssoStampa

Sulla vicenda è intervenuta anche AssoStampa, che si è schierata dalla parte del collega dell’ufficio stampa dell’Istituto tumori pugliese: “I poteri di sindacato ispettivo dei consiglieri regionali sono sacrosanti, a patto che non sconfinino nella violazione della privacy, soprattutto delle persone più deboli. Quanto accaduto è inammissibile“.

Nel comunicato si legge ancora: “Pagliaro è andato molto oltre le proprie prerogative. Un ospedale, infatti, è un luogo di cura. Gli ammalati e i loro familiari, anche se si trovano soltanto in fila al cup, hanno diritto alla tutela della privacy e della dignità, così come sancito dalle leggi e da numerosi atti delle autorità di garanzia”.

Ancora AssoStampa: “Il giornalista ha fatto soltanto il proprio dovere: impedire che i pazienti e i loro familiari potessero essere ripresi dalla telecamera”.