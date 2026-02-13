Tensione tra Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia, "fatevi un esame di coscienza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alta tensione tra Gennaro Sangiuliano e Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia in tv. La giornalista e co-conduttrice di In Onda ha detto all’ex ministro della Cultura: “È lei che ha reso Maria Rosaria Boccia una notizia e costretto noi a occuparcene. Se qualcuno deve farsi un’esame di coscienza, non siamo noi”.

Le parole di Gennaro Sangiuliano su Maria Rosaria Boccia

Gennaro Sangiuliano è stato ospite della puntata di giovedì 12 febbraio di Piazzapulita, programma di La7 condotto da Corrado Formigli. Sul tema Maria Rosaria Boccia, Formigli ha chiesto all’ex ministro della Cultura se, secondo lui, hanno fatto bene i giornalisti a parlare di lei, alla luce della recente richiesta di rinvio a giudizio.

Sangiuliano ha risposto: “Ospitarla una volta ok, ma non era il caso di fare Tele Boccia“.

L’ex ministro ha poi aggiunto: “Io non voglio intervenire su questa vicenda, c’è un procedimento giudiziario e una prima verità giudiziaria. Come dice Marianna Aprile ci sono tre gradi di giudizio, però se tre pubblici ministeri molto autorevoli e molto bravi l’hanno vista in un certo modo e un giudice l’ha vista in un certo modo, chi ha eletto la signora Boccia a grande simbolo politico di questa Nazione dovrebbe iniziare con onestà intellettuale a farsi certe domande“.

Immediata la replica di Marianna Aprile, anche lei ospite di Formigli: “Mi insegna come si fa perché immagino l’abbia fatto anche lei questo ragionamento su Maria Rosaria Boccia ex post”.

Il botta e risposta tra Marianna Aprile e Sangiuliano sui magistrati

Marianna Aprile, giornalista e conduttrice di In Onda (assieme a Luca Telese), ha dichiarato ancora sull’argomento Maria Rosaria Boccia: “Non c’è verità giudiziaria, quella c’è dopo il terzo grado di giudizio. Adesso c’è un’indagine e rilevo con piacere che ci sono persino dei magistrati buoni, che sono quelli che fanno qualcosa che vi piace”.

Sangiuliano ha risposto: “Io ho un grande rispetto della magistratura”.

La replica di Marianna Aprile: “Se può fare anche dei training ai suoi colleghi sul rispetto della magistratura, ne gioveremmo tutti”.

L’affondo di Marianna Aprile contro Sangiuliano

Marianna Aprile ha dichiarato ancora: “Sangiuliano ci ha detto che dovremmo chiederci tutti se abbiamo fatto bene a eleggere Maria Rosaria Boccia a grande simbolo politico… Io parlo per me: io non ho eletto nessuna a niente“.

Poi, rivolta a Sangiuliano, ha aggiunto: “Chi ha portato Maria Rosaria Boccia in casa mia e in casa di tutti è stato lei perché l’ha portata in un ministero per ragioni indipendenti dalle reali necessità del ministero. Se lei l’avesse nominata consigliera del ministro della Cultura per ragioni che potessero sopravvivere alle vostre vicissitudini personali, noi non ci saremmo mai occupati di Maria Rosaria Boccia”.

La chiosa finale di Marianna Aprile su Maria Rosaria Boccia, ancora rivolta a Sangiuliano: “È lei che ha reso Maria Rosaria Boccia una notizia e ha costretto noi a occuparcene. Se qualcuno deve farsi un’esame di coscienza non siamo noi“.