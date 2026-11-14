Tensione tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, "vuoi litiga' con me?" e non la saluta

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi sono state protagoniste di un battibecco nello studio del Grande Fratello Vip, durante la puntata di venerdì 13 novembre. La discussione è nata dalla difesa dei concorrenti più giovani da parte dell’opinionista ed è culminata in una provocazione diretta alla conduttrice: “Ilary, ma vuoi litiga’ con me?”. La tensione riemerge anche nei saluti finali, quando Lucarelli evita di guardare Blasi e ammette di essere arrabbiata.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi?

Tutto nasce da una discussione sulla gestione del cibo nella Casa. Al centro della polemica c’è Megan Ria, criticata dagli altri concorrenti per aver lasciato scongelare della carne che, secondo lei, sarebbe stata da buttare. A contestare il comportamento della giovane è soprattutto Andreas Müller, convinto che si sarebbe potuto evitare uno spreco alimentare.

La questione divide i concorrenti, con Alessandro Roncaccia che parla di un errore di valutazione e Piera Meloni che era a conoscenza della situazione. Quando il confronto si sposta nello studio, Selvaggia Lucarelli prende le difese di Megan. Secondo l’opinionista, il rimprovero è stato eccessivo rispetto all’errore commesso da una ragazza ancora inesperta nella gestione della cucina.

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“A vent’anni, se mi avessi dato la gestione della tua cucina, avrei fatto un casino. Non mi sapevo fare neanche due uova“. Ilary Blasi coglie l’occasione per punzecchiarla, suggerendo che la sua indulgenza nei confronti dei più giovani sia ormai diventata una costante del programma. “Comunque Selvaggia, tu difendi troppo i giovani, ma troppo! Solo i giovani per te possono fare qualsiasi cosa!”.

Il pubblico applaude e anche Cesara Buonamici interviene nella discussione, schierandosi sul principio del rispetto del cibo. “Però il rispetto del buon cibo è una delle regole minime che tutti seguono, su!”.

Selvaggia Lucarelli sbotta: “Ilary, vuoi litiga’ con me?”

La critica della conduttrice non viene accolta con particolare entusiasmo da Lucarelli, che rivendica il diritto di esprimere il proprio giudizio senza essere accusata ogni volta di avere una preferenza per i concorrenti più giovani. “Ma quindi ogni volta che riparlerò si sottolineerà che sono di parte? Gli ha fatto un cazziatone di dieci minuti, è tutta la settimana che dice che questi sono inetti perché non sanno conservare la carne. L’abbiamo capito. Hanno vent’anni, possono sbagliare“.

Il riferimento è ancora ad Andreas, che nei giorni precedenti aveva rimproverato ripetutamente i ragazzi per la gestione degli alimenti. Blasi, però, non lascia cadere l’argomento e insiste sull’atteggiamento dell’opinionista. “Ho capito, ma diciamolo allora. Perché tu li difendi sempre, per te non sbagliano mai“, controbatte ancora Ilary. “Tu fai i cazziatoni a Marina, Andreas, Alex”.

A quel punto Selvaggia Lucarelli alza il tono, rivolgendosi direttamente alla conduttrice con una domanda che fa sorridere il pubblico in studio. “Ilary, ma vuoi litiga’ con me?”. La giornalista prosegue spiegando perché, a suo avviso, il gruppo dei concorrenti più giovani meriterebbe maggiore comprensione.

“Cesara difende sempre gli over, il pubblico sta votando in massa gli over, ci sono quattro finalisti over, Andreas è stravotato. Vogliamo spendere pure due parole per i giovani o facciamo che tutto lo studio è dalla parte degli over? Ma poi per me non è un partito preso!”. Forse ti può interessare Selvaggia Lucarelli racconta "chi è il vero Diaco" attraverso rivelazioni di ex collaboratori: "Sconcertante" Selvaggia Lucarelli raccoglie testimonianze di ex concorrenti di BellaMà su Pierluigi Diaco

La domanda di Ilary sul finale: “Selvaggia, sei arrabbiata?”

L’apice della tensione si raggiunge in chiusura di puntata, quando Ilary Blasi si dedica ai consueti saluti mentre scorrono i titoli di coda. “Saluto le mie opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli”. La conduttrice si aspetta una risposta dalle due colleghe, ma Lucarelli si limita a un timido “buonasera buonasera”, senza neanche guardarla.

Blasi se ne accorge e torna a rivolgersi a lei. “Selvaggia mi saluti? Sei arrabbiata?”. L’opinionista, impegnata a guardare il cellulare, risponde con una sola parola: “Abbastanza”. Non è la prima volta che le due si trovano su posizioni differenti. Già nella puntata precedente avevano discusso dei giudizi espressi da Lucarelli nei confronti di Guendalina Tavassi, con Blasi intervenuta per ridimensionare i toni.