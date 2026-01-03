Tensione Usa - Venezuela, dopo gli attacchi a Caracas Trump annuncia la cattura di Maduro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente Donald Trump ha confermato un attacco su larga scala in Venezuela. Non solo: in un post pubblicato sul suo social, Truth Social, ha dichiarato che Nicolas Maduro e sua moglie sarebbero stati catturati e portati fuori dal Paese in seguito all’operazione, che – ha affermato – sarebbe stata condotta “in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi”. Il Sud America reagisce, da Cuba alla Colombia. Quest’ultima ospita già quasi 3 milioni di migranti venezuelani e si prepara ad assistere la popolazione.

Maduro e la moglie catturati

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro. In un post pubblicato su Truth Social ha scritto di aver così confermato l’attacco su larga scala contro il Venezuela. Ha affermato che l’operazione è stata coordinata con le forze dell’ordine statunitensi e che Maduro e sua moglie sarebbero stati catturati e portati fuori dal Paese.

Secondo quanto dichiarato da Trump, l’operazione sarebbe avvenuta dopo che il presidente venezuelano aveva avuto modo dichiarare lo stato di allerta per la nazione in seguito alle esplosioni, a meno che questo passaggio non sia avvenuto tramite un portavoce e che il presidente fosse invece già in uscita dal Paese.

Truth Post di Trump su Truth

Nel post, Donald Trump afferma che gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolás Maduro, “che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie”. Annuncia inoltre che alle 11 (ora statunitense) terrà una conferenza stampa a Mar-a-Lago.

Quali luoghi sono stati colpiti

Donald Trump si limita a parlare di un attacco su “larga scala”, ma secondo le fonti locali sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili, non soltanto militari.

È stato il presidente colombiano Gustavo Petro a condividere sul proprio profilo social un lungo elenco di luoghi che sarebbero stati bombardati durante la notte in Venezuela.

Al momento si tratta di informazioni non verificate in modo indipendente, ma, anche alla luce delle dichiarazioni e delle testimonianze raccolte da giornalisti sul posto, appaiono plausibili.

Rientrano sia luoghi militari sia obiettivi civili. Nella lista figurano:

la base aerea di La Carlota;

il Cuartel de la Montaña, nel quartiere Catia;

il Palazzo Legislativo Federale di Caracas;

Fuerte Tiuna, il principale complesso militare del Venezuela;

l’aeroporto di El Hatillo;

la base F-16 n. 3 di Barquisimeto;

un aeroporto privato a Charallave, nei pressi di Caracas;

il palazzo presidenziale di Caracas;

ampie aree della capitale, tra cui Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de Enero e le zone meridionali di Caracas;

attacchi segnalati nel centro di Caracas;

una base di elicotteri militari a Higuerote.

Si attende ora la conferma ufficiale da parte delle autorità venezuelane. Nel frattempo, la la Colombia ha attivato un posto di comando unificato lungo il confine con il Venezuela.

La Colombia si prepara

Dopo il Venezuela, la Colombia potrebbe essere il prossimo obiettivo. Non è quindi un caso che il Paese si stia preparando, e lo sta facendo su più livelli. Il ministero della Difesa ha dichiarato di aver attivato posti di comando unificati per gli interventi umanitari necessari lungo il confine che la Colombia condivide con il Venezuela.

Inoltre, cresce la necessità di rafforzare la sicurezza per via dei possibili attacchi da parte dell’Esercito di liberazione nazionale, un gruppo ribelle colombiano che opera da anni sia in Colombia sia in Venezuela. Il timore è che il gruppo possa approfittare della situazione di instabilità per colpire.

Va ricordato che la Colombia non riconosce il governo di Maduro, ma il presidente Gustavo Petro si è sempre opposto a un intervento militare degli Stati Uniti. Ora, ha fatto sapere, è necessario aumentare l’assistenza alla popolazione migrante e fornire tutto il supporto possibile a chi ne ha bisogno.