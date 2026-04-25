Tensioni al corteo per il 25 aprile a Roma, Hallissey di +Europa "aggredito da militanti di Cambiare Rotta"

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Durante il corteo per la Festa della Liberazione del 25 aprile, a Roma, sono scoppiate delle tensioni. A documentarle sono stati Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali, Ivan Grieco di Pulp Podcast e il segretario del partito Filippo Blengino. Secondo la loro versione, alcuni attivisti di Cambiare Rotta li avrebbero accerchiati, minacciati e aggrediti con lo spray al peperoncino e poi strappato la bandiera dell’Ucraina con cui hanno scelto di partecipare alla manifestazione. Il commento di Carlo Calenda: “Fascisti rossi“.

Tensioni al corteo del 25 aprile, la denuncia di +Europa

Sabato 25 aprile, mentre il corteo per la Festa della Liberazione transitava nei pressi della Piramide Cestia, a Roma, si sono verificate delle tensioni. A denunciare il fatto sui social sono stati alcuni appartenenti al gruppo +Europa guidato dal presidente Matteo Hallissey con la presenza del segretario Filippo Blengino. Con loro c’era anche il content creator Ivan Grieco, ora collaboratore di Pulp Podcast.

Secondo la versione di Hallissey, lui e i suoi compagni di partito e sostenitori sarebbero stati aggrediti da alcuni militanti di Cambiare Rotta “per aver portato una bandiera dell’Ucraina”.

La delegazione di +Europa era guidata dalla vicesegretaria Antonella Soldo e dalla tesoriera Carla Taibi. L’intento era quello di “ricordare la lotta contro ogni regime” e per questo erano presenti anche bandiere dell’Ucraina, dell’Europa, dell’Iran, della Palestina e del Venezuela.

Quindi il gruppo sarebbe stato accerchiato da “un gruppo di violenti”, racconta Antonella Soldo, che avrebbe aggredito la delegazione “incendiando la bandiera dell’Ucraina e provando a strappare quella europea“. I militanti di +Europa e i loro sostenitori sarebbero stati poi soccorsi da Maurizio Landini che li avrebbe invitati a proseguire insieme la manifestazione.

Matteo Hallissey e gli altri militanti di +Europa pronti a denunciare

In un altro video l’attivista di +Europa Patrizia Degrazia racconta che “Matteo (Hallissey, nda) è stato assistito in ambulanza” perché “non ha visto niente per 10 minuti”, dato che qualcuno gli ha spruzzato addosso dello spray al peperoncino.

Blengino parla di “attacco squadrista, ignobile” e rivela che “fra poco andremo in Questura per denunciare queste persone che non sono solo dei teppisti ma sono dei veri e propri squadristi“.

L’attacco di Fedez a Potere al Popolo

Sotto i vari post pubblicati da +Europa, Ivan Grieco e Matteo Hallissey è comparso anche un commento di Fedez, che si domanda se Giuliano Granato, portavoce di Potere Al Popolo, intenda rivendicare o condannare il gesto. Tra le bandiere presenti in piazza, infatti, c’erano anche quelle di Potere al Popolo.

Per il momento dai canali di Cambiare Rotta e Potere al Popolo non sono arrivati commenti sulla vicenda. Alcuni, sui social, hanno accusato +Europa e i suoi sostenitori di aver partecipato al corteo per provocare. Ivan Grieco, sulle storie Instagram, chiede: “Dov’è la provocazione? Vergognatevi!”.