Tensioni al corteo pro Pal non autorizzato a Roma, manganellate e idranti in azione contro i manifestanti

Un gruppo di manifestanti pro Pal hanno tentato di partire in corteo non autorizzato verso l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, a Roma. Ci sono stati momenti di tensione con la polizia, che ha utilizzato cariche e idranti per disperdere la manifestazione.

Scontro tra pro Pal e polizia a Roma

Nella serata di oggi 24 ottobre, un gruppo di manifestanti in favore della Palestina si è scontrato con la polizia in tenuta antisommossa in Piazza Verdi, a nord-est di Villa Borghese.

La manifestazione era stata organizzata, secondo Lapresse, da Usb, Potere al Popolo, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci e altre sigle.

Attorno alle 19:00, la polizia sarebbe intervenuta con cariche e idranti per disperdere i manifestanti, che avrebbero minacciato di partire in corteo verso l’Auditorium Parco della Musica, dove si tiene la Festa del Cinema.

Perché la polizia è intervenuta

La manifestazione pro Pal era stata autorizzata come un sit-in statico in Piazza Verdi, dalle 18:00 alle 22:00. Poco dopo l’inizio, però, alcuni manifestanti avrebbero tentato di forzare il blocco della polizia per partire in corteo.

Tra gli obiettivi dei manifestanti ci sarebbe stato anche quello di passare di fronte all’ambasciata israeliana a Roma, per poi arrivare all’Auditorium Parco della Musica. Ci sarebbero stati alcuni minuti di trattativa tra manifestanti e polizia, che però sarebbero sfociati in scontri.

La questura ordina lo scioglimento del presidio

La questura di Roma ha ordinato lo scioglimento del presidio Pro Pal a Roma ancora prima del tentativo dei manifestanti di partire in corteo. Il dirigente dell’ordine pubblico ha rilasciato un comunicato ufficiale che recita:

Ai manifestanti l'ordine del questore, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, con cui viene formalmente opposto divieto a qualunque spostamento dei manifestanti verso altri siti. Viene ordinato ai promotori, ai sensi dello scioglimento della manifestazione, con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza, lo scioglimento sarà indotto dalla forza pubblica.

La risposta dei manifestanti al divieto

I manifestanti pro Pal si sarebbero rifiutati di rispettare l’ordine del questore, sostenendo che il corteo, in quanto pacifico, abbia il diritto di partire. Alcuni attivisti hanno dichiarato al sito di informazione Today:

Ci hanno permesso di passare nel bioparco senza simboli, seguendo la logica di trattare i palestinesi come animali. La questura di Roma si allinea con i diktat di Israele.

I manifestanti hanno poi concluso dicendo: “Nessuno può dire che questo corteo è pericoloso. Non accettiamo nessun divieto. Vogliamo arrivare davanti all’ambasciata di Israele e alla festa del cinema”.

Dopo essere stati bloccati dalla polizia, i manifestanti hanno provato a muoversi verso le strade dei Parioli, ma sono stati fermati all’angolo tra via Monteverdi e via Paisiello.