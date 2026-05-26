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Tensione alla Consulta provinciale degli studenti di Roma, dove alcuni rappresentanti hanno bloccato la seduta plenaria con un’occupazione simbolica, denunciando “gravi forzature” nella gestione interna. Al centro della protesta la cancellazione della commissione Antifascismo e Memoria storica, avvenuta – secondo i manifestanti – senza il voto dell’assemblea plenaria. Gli studenti della Rete accusano il Consiglio di Presidenza, a maggioranza Azione Studentesca, di aver impedito il regolare svolgimento dei processi democratici. Durante la mobilitazione si sarebbero verificati momenti di tensione: i partecipanti parlano di aggressioni fisiche e lancio di sedie. “Non ci stiamo: ci hanno aggrediti, presi a calci e buttato a terra i telefoni”, riferisce uno studente. E ancora: “Rifiutiamo che una cerchia ristretta modifichi il regolamento senza passare dall’assemblea plenaria”. Per questo, concludono, hanno deciso di interrompere i lavori.