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Due tifosi sono stati denunciati e colpiti da provvedimento di DASPO dopo l’accensione di petardi durante una partita di calcio a Bastia Umbra (Perugia). I fatti sono stati accertati dalla Polizia di Stato, che ha individuato i responsabili grazie a riprese video effettuate dagli agenti. I provvedimenti sono stati emessi per garantire la sicurezza negli stadi e prevenire comportamenti pericolosi.

Petardi allo stadio di Bastia Umbra

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso 26 aprile presso lo stadio “Carlo degli Esposti” di Bastia Umbra (Perugia), durante una partita del campionato di eccellenza regionale tra il Bastia e la Narnese.

Nel corso dell’incontro, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, impegnati nel servizio di ordine pubblico, hanno rilevato l’accensione di 3 petardi da parte di alcuni tifosi narnesi. Uno di questi ordigni è stato lanciato verso l’area di gioco, finendo nella gradinata riservata ai tifosi ospiti.

L’intervento della Polizia e la raccolta delle prove

Nonostante durante la gara non siano emerse particolari criticità, la situazione è stata prontamente documentata dagli operatori della Polizia Scientifica del Commissariato di Assisi.

Le immagini raccolte hanno permesso di identificare con precisione i presunti responsabili dell’accensione e del lancio dei petardi. Si tratta di un 25enne e di un 21enne, entrambi tifosi della Narnese.

I provvedimenti adottati: DASPO e denuncia

Al termine degli accertamenti investigativi, il Questore di Perugia ha emesso nei confronti dei due giovani un provvedimento di DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive): la durata è di 5 anni per il 25enne e di 1 anno per il 21enne.

In base a tale misura, i due non potranno accedere, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, sia professionistiche che dilettantistiche.

Le accuse e il quadro normativo

Oltre al DASPO, i due tifosi sono stati denunciati in stato di libertà ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 401/1989. Questa norma punisce chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia o utilizza fumogeni o altri oggetti pericolosi, creando un concreto pericolo per le persone.

L’accensione e il lancio dei petardi durante la partita hanno rappresentato un comportamento ritenuto particolarmente grave dalle autorità, che hanno così deciso di procedere sia con la denuncia che con il divieto di accesso agli stadi.

Il provvedimento di DASPO avrà effetto su tutto il territorio nazionale, impedendo ai due giovani di partecipare a qualsiasi manifestazione calcistica, indipendentemente dalla categoria delle squadre coinvolte. La misura, adottata dal Questore di Perugia, mira a tutelare la sicurezza degli spettatori e a prevenire episodi simili in futuro.

IPA