Nessun ferito e nessun grave disordine: questo il bilancio della partita tra Biellese e Varese, disputata ieri allo stadio di Biella, dove la professionalità delle forze dell’ordine ha impedito che la tensione tra le tifoserie rivali degenerasse in scontri. L’intervento tempestivo degli operatori ha garantito la sicurezza dei circa 1.500 spettatori presenti, evitando il contatto fisico tra i gruppi più accesi.

La sicurezza allo stadio di Biella

La giornata di ieri allo stadio di Biella è stata caratterizzata da un clima particolarmente teso. La partita tra Biellese e Varese, due squadre con tifoserie storicamente rivali, ha richiesto un imponente servizio di sicurezza per prevenire disordini e garantire la regolarità dell’evento sportivo.

La presenza di 1.500 spettatori ha reso necessario un dispositivo di sicurezza articolato, predisposto dalla Questura e attuato dalle forze dell’ordine in ogni settore dello stadio e nelle aree esterne. La separazione delle tifoserie, il controllo dei movimenti sugli spalti e il presidio dei varchi sono stati elementi chiave per prevenire incidenti e mantenere la situazione sotto controllo.

Tensioni e tentativi di contatto tra tifosi

Durante la gara, e in particolare nelle fasi finali, non sono mancati momenti di tensione. Alcuni gruppi di sostenitori del Varese hanno tentato di avvicinarsi alla tifoseria avversaria dietro la tribuna nel tentativo di cercare il contatto fisico. Solo la presenza capillare delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse in scontri aperti.

L’intervento immediato degli operatori ha permesso di evitare il degenerare della situazione, garantendo l’incolumità del pubblico e consentendo il regolare svolgimento della partita. Nonostante il clima acceso sugli spalti, la manifestazione si è conclusa senza gravi criticità.

Accertamenti in corso e possibili provvedimenti

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Questura per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza. Al termine delle verifiche verranno valutati e adottati i provvedimenti del caso, tra cui l’eventuale emissione di DASPO nei confronti dei responsabili di comportamenti contrari alle norme.

La giornata di ieri conferma ancora una volta il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella gestione di eventi sportivi. Professionalità, prontezza operativa e capacità di prevenzione hanno consentito il corretto svolgimento della manifestazione, evitando scontri e garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

L’episodio di ieri allo stadio di Biella dimostra come la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine sia determinante per prevenire disordini e assicurare che lo sport resti un momento di aggregazione e non di violenza. Gli accertamenti in corso chiariranno eventuali responsabilità e porteranno, se necessario, all’adozione di misure restrittive nei confronti dei soggetti coinvolti.

IPA