Tensioni con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano vicino Lecce, Daspo per due tifosi
Due tifosi di Scorrano sono stati denunciati e colpiti da DASPO dopo i disordini durante una partita di calcio contro il Cutrofiano.
Due provvedimenti di D.A.SPO. sono stati emessi nei confronti di un 33enne e di un 29enne residenti a Scorrano, in provincia di Lecce, dopo i disordini avvenuti durante la partita di calcio Lorenzo Mariano Scorrano-Calcio Cutrofiano A. Manco. I fatti sono stati accertati in seguito agli episodi di lancio di oggetti e petardi che hanno coinvolto tifosi di entrambe le squadre, causando danni e momenti di tensione. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore della Provincia di Lecce a seguito delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura e dalla Stazione Carabinieri di Scorrano.
Tensioni durante una partita a Scorrano
I fatti risalgono al 23 novembre, quando presso lo stadio comunale di Scorrano si è disputato l’incontro tra le squadre locali e il Calcio Cutrofiano A. Manco. Durante la partita la situazione sugli spalti è rapidamente degenerata.
Nel corso dell’incontro i tifosi di entrambe le formazioni si sono resi protagonisti di episodi di lancio di oggetti, petardi e fumogeni sia sul terreno di gioco che sugli spalti e nelle aree pubbliche adiacenti allo stadio. Questi comportamenti hanno provocato il danneggiamento del manto erboso del campo, oltre a creare una situazione di pericolo per i presenti.
Tensioni al termine della gara
Al termine della partita un gruppo di tifosi dello Scorrano si è posizionato all’esterno dello stadio con il volto coperto, in attesa dell’uscita dei tifosi ospiti.
Gli agenti hanno bloccato questi tifosi, trovandoli in possesso di bastoni e aste di bandiere. Nel frattempo i sostenitori del Cutrofiano sono stati trattenuti all’interno dell’impianto per evitare possibili scontri.
Petardi contro i Carabinieri e feriti
Durante questi momenti di tensione sono stati lanciati diversi petardi che sono esplosi in prossimità dei Carabinieri in servizio, causando loro un temporaneo disturbo alla vista e all’udito.
Uno degli agenti è stato anche urtato da un tifoso, riportando delle lesioni.
Per quanto accaduto i due tifosi dello Scorrano sono stati denunciati per essersi travisati durante la manifestazione sportiva, in violazione delle norme che vietano l’uso di caschi protettivi o altri mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, senza giustificato motivo.
L’istruttoria e le misure di prevenzione
L’istruttoria che ha portato all’emissione delle misure di prevenzione è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura su proposta della Stazione Carabinieri di Scorrano. Il provvedimento di D.A.SPO. ha una durata di un anno per il 33enne e di tre anni per il 29enne.
