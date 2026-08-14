Tensioni in Tata Motors che acquista Iveco, dubbi sul futuro del marchio tra chiusure e posti di lavoro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tata Motors acquista il ramo civile di Iveco. Mentre l’intesa industriale arriva al traguardo, però, crescono le tensioni tra la proprietà familiare e la dirigenza. Il futuro del marchio entra quindi in un potenziale stato di crisi. La scomparsa di Ratan Tata, infatti, ha riaperto lo scontro sull’eredità. Da una parte i manager che puntano ad acquisizioni estere, come la stessa Iveco, dall’altra la famiglia che vuole ridurre i debiti e riportare la casata al comando del marchio. Spaccatura sottolineata ancora di più dalle dimissioni del presidente operativo Chandrasekaran.

Tensioni in Tata Motors

L’uomo che ha guidato il gruppo Tata Motors, Chandrasekaran, ha annunciato che non chiuderà un terzo mandato e lascerà il 20 febbraio 2027, una notizia che ha avuto un impatto immediato, con TCS che ha chiuso in calo del 4%, Tata Motors in calo dell’1,3% e Tata Steel in calo di oltre l’1%.

È solo l’ultimo capitolo di uno scontro tra famiglia e manager iniziato dopo la morte del patriarca, Ratan Tata, nell’ottobre 2024. Ora il fratellastro di Ratan, Noel Tata, sta esercitando potere sul consiglio per impedire che la poltrona rimasta vacante vada a qualcun altro.

Dubbi sul futuro del marchio

Di questo scontro, che è anche una divergenza di visioni su investimenti esteri o interni, ne pagano le conseguenze i diversi marchi all’interno del gruppo.

Il passaggio di Iveco si inserisce in questa crisi. La dirigenza di Tata, per poter rilevare Iveco e andare incontro alla transizione ecologica, è dovuta ricorrere a prestiti e a valutare la quotazione in borsa.

Anche la banca indiana ha sollecitato le grandi holding a quotarsi sui mercati per garantire la trasparenza finanziaria. La dirigenza operativa sostiene questo passaggio, mentre la famiglia proprietaria, che ha paura di perdere il controllo sull’enorme impero che è Tata, respinge l’ipotesi.

Gli effetti sull’Italia

Tutta questa situazione ha effetti anche sull’Italia. Nel nostro Paese, infatti, il cambio di proprietà di Iveco porta delle modifiche. Tata si è impegnata a mantenere la sede principale a Torino, ma soprattutto a non tagliare il personale o a chiudere impianti nei quali lavorano circa 14.000 persone.

I conti di Iveco però sono appesantiti dai costi di ristrutturazione e dalla frenata del mercato europeo, e quindi difficilmente ci sarà la capacità di investire sugli impianti italiani nel breve futuro.

Se però si confermeranno le influenze della famiglia rispetto al consiglio del gruppo, tutte le garanzie negoziate con i manager potrebbero tornare al tavolo ed essere ridiscusse.