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Un 55enne italiano è stato allontanato dal capoluogo marchigiano con un foglio di via obbligatorio dopo aver arrecato disturbo e minacciato clienti e personale di un locale. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di comportamenti aggressivi e contrari alla pubblica decenza.

L’intervento ad Ancona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha firmato un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo di 55 anni, di nazionalità italiana.

Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di episodi che hanno visto il soggetto protagonista di comportamenti molesti e pericolosi all’interno di un pubblico esercizio situato in via Marconi.

I fatti: disturbo e minacce in un locale

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, nelle scorse settimane l’uomo, in evidente stato di agitazione e ebbrezza alcolica, ha disturbato gli avventori di un locale.

Era già stato allontanato una prima volta dal personale dopo aver lanciato un bicchiere contro di loro e aver rivolto minacce. Nonostante ciò, è rientrato nel locale, ripetendo le stesse condotte moleste e disturbanti.

Comportamento aggressivo verso la Polizia

All’arrivo degli operatori di polizia, il 55enne ha assunto un atteggiamento ostile e aggressivo. Ha compiuto atti contrari alla pubblica decenza, ha proferito ulteriori minacce e ha tentato di aggredire fisicamente il personale intervenuto.

Il suo comportamento ha richiesto un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine, che lo hanno sottoposto a controllo e identificazione.

Precedenti e motivazioni del foglio di via

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario in passato di altre misure di prevenzione, è stato ritenuto socialmente pericoloso. Per questo motivo, il Questore Capocasa ha deciso di emettere il foglio di via obbligatorio, ordinando al soggetto di lasciare il Comune di Ancona e vietandogli di farvi ritorno fino al 2028. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, considerata la pericolosità sociale dell’individuo.

La violazione del foglio di via obbligatorio comporta gravi conseguenze: chi non rispetta il divieto rischia la reclusione e una multa. Il provvedimento rappresenta uno strumento di prevenzione per evitare che soggetti pericolosi possano mettere a rischio la tranquillità dei cittadini e la sicurezza dei luoghi pubblici.

IPA