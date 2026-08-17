Tensioni prima della gara Udinese-Padova di Coppa Italia a Udine, 8 provvedimenti DASPO contro gli ultras

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci tifosi padovani sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata, oltre a numerosi provvedimenti di DASPO: questo il bilancio dell’intervento delle forze dell’ordine prima della partita di Coppa Italia tra Udinese e Padova. I fatti sono avvenuti sabato 15 agosto, presso lo stadio Bluenergy Stadium di Udine, dove un gruppo di ultras ha tentato di aggredire i tifosi friulani nei pressi del Parco Ardito Desio.

Tensioni prima della Coppa Italia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco prima dell’inizio dell’incontro calcistico valevole per la Coppa Italia.

Un gruppo di circa 50 Ultras del Padova, confondendosi tra gli oltre 800 tifosi padovani presenti, ha raggiunto il Parco “Ardito Desio” a bordo dei propri mezzi, cercando di eludere i servizi di scorta predisposti dalle autorità.

La dinamica degli scontri

Una volta giunti nel parco, gli ultras patavini si sono compattati e hanno dato il via a una serie di lanci di artifizi pirotecnici e oggetti contundenti contro gli ultras friulani, che nel frattempo erano usciti dalla loro sede associativa situata nelle immediate vicinanze.

L’intervento tempestivo e coordinato delle Questure di Padova e Udine, attraverso i rispettivi equipaggi territoriali, le DIGOS e i reparti organici, ha permesso di separare rapidamente le due tifoserie, scongiurando il rischio che lo scontro degenerasse nella vicina piazza Rizzi e che si registrassero feriti.

Le conseguenze: denunce e DASPO

Al termine delle operazioni, 10 tifosi padovani sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata. Tra questi, 4 soggetti risultano avere precedenti specifici in ambito sportivo.

Nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti di DASPO con durata variabile dagli 8 anni ai 3 anni, a seconda della gravità delle condotte accertate.

Sequestri e indagini in corso

Durante l’intervento, le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi strumenti atti ad offendere, tra cui mazze e bastoni, oltre a artifizi pirotecnici rinvenuti sia all’interno del parco che a bordo delle autovetture utilizzate dai facinorosi.

La DIGOS delle Questure di Padova e Udine stanno proseguendo gli accertamenti per identificare gli altri 40 teppisti padovani coinvolti nella spedizione violenta, al fine di adottare ulteriori provvedimenti di DASPO.

Precedenti e contesto

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, gli ultras padovani non sono nuovi a episodi di questo genere. Già il 4 agosto 2025, in occasione di disordini verificatisi a Cesena, erano stati emessi 50 DASPO a seguito di analoghe condotte violente.

La ripetizione di questi comportamenti evidenzia una preoccupante tendenza a organizzare spedizioni volte ad aggredire le tifoserie avversarie, mettendo a rischio la sicurezza pubblica e l’ordine durante gli eventi sportivi.

Le misure di prevenzione

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza delle attività di prevenzione e controllo in occasione delle manifestazioni sportive, ribadendo la necessità di mantenere alta l’attenzione per evitare che simili episodi possano degenerare con conseguenze più gravi.

L’azione congiunta delle Questure e delle DIGOS si è rivelata fondamentale per contenere la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini e degli spettatori presenti allo stadio.

IPA