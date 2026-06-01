Tenta di accoltellare il prof a scuola, parla la madre dell'11enne: "Mio figlio era ricattato da qualcuno"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La madre del ragazzo di 11 anni che ha tentato di accoltellare un professore a scuola ha rotto il silenzio. L’episodio è accaduto a San Vito Lo Capo. Secondo la versione fornita dalla donna, suo figlio potrebbe essere stato ricattato da qualcuno e costretto a compiere quel gesto “per salvarsi”. Il ragazzo, ha detto la donna, era sempre gentile a casa e non aveva manifestato segni di malessere.

Tenta di accoltellare il prof, parla la madre dell’11enne

L’episodio è accaduto lo scorso 29 maggio in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente ha cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe.

Secondo quanto emerso, il ragazzo si è presentato a scuola con due piccoli coltelli nascosti e indossando un casco integrale per non essere riconosciuto. L’insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi.

“Mi aveva parlato di bulli a scuola”

“Ha continuato ad avere un ottimo rendimento scolastico – ha detto la madre del ragazzo, intervistata da Repubblica – ed era sempre gentile ed educato con tutti”. Il giorno dell’aggressione, poco prima di andare a scuola, il ragazzo aveva chiesto in prestito il cellulare alla madre dicendo che gli serviva per “un lavoro in classe”.

“Mio figlio mi racconta sempre tutto. Mi ha parlato di alcuni compagni che fanno i bulli a scuola, mi ha pure detto di avere aiutato un compagno che ha una forma di autismo. Ma non mi ha mai parlato di ciò che avveniva in quelle chat”, ha detto.

La donna ha spiegato di essersi sempre considerata una madre attenta. Ha raccontato che quattro anni prima, quando aveva consegnato il telefono cellulare al figlio, aveva deciso di installare un’applicazione di controllo parentale in grado di monitorare le attività online e proteggere i minori dai siti pericolosi.

La madre respinge le accuse di negligenza

Interpellata su eventuali segnali sospetti rilevati attraverso l’app, la donna ha riferito di aver ricevuto soltanto notifiche relative ai videogiochi utilizzati dal figlio. Ha sottolineato che nulla aveva mai destato il suo sospetto, anche perché il ragazzo non aveva mai mostrato comportamenti che potessero far pensare a situazioni problematiche, descrivendolo come un bambino tranquillo e sereno.

La madre, intervistata da Repubblica, ha inoltre evidenziato che il figlio non disponeva di una connessione dati sullo smartphone quando si trovava fuori casa e si è detta convinta che fosse riuscito ad aggirare i controlli imposti dall’applicazione.

Ha quindi respinto le accuse di negligenza, sostenendo che i genitori si trovano spesso impreparati di fronte ai pericoli presenti sui social media e sul web. La madre del ragazzo che ha tentato di accoltellare un professore ha annunciato che esporrà queste considerazioni al giudice quando sarà convocata e ha espresso il desiderio che l’opinione pubblica comprenda che non si considera una cattiva madre.

La donna ha infine manifestato disagio per le voci e i giudizi circolati nel paese, lamentando che molte persone tendano a giudicare senza conoscere realmente i fatti accaduti nella scuola in provincia di Trapani.