Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito un agente intervenuto durante una situazione di forte tensione domestica. L’intervento è avvenuto nella serata dell’11 ottobre a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dove il 46enne ha tentato di scagliarsi contro la convivente e ha strattonato un poliziotto. In seguito alla convalida, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

L’intervento della Volante a Coriglian-Rossano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Corigliano-Rossano sono intervenuti dopo una segnalazione della sala operativa: nell’abitazione era stata indicata una persona in forte stato di agitazione, alla presenza della madre e della moglie convivente.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno notato che l’uomo aveva assunto un atteggiamento aggressivo e ostile, prima nei loro confronti e poi verso i familiari. Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, il 46enne ha provato a scagliarsi contro la convivente. L’aggressione è stata evitata grazie all’intervento di un agente.

L’arresto e la misura cautelare

In reazione all’intervento del poliziotto, l’uomo lo ha afferrato per la parte posteriore della giubba e lo ha trascinato con violenza verso l’uscio, intimando agli agenti di andarsene. Gli altri operatori sono riusciti, con difficoltà, a fermare la condotta. Il quarantaseienne è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero, posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. I familiari si sono trasferiti spontaneamente in un’altra abitazione a loro disposizione.

Il procedimento

Resta aperto nei confronti dell’uomo anche un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Nell’udienza del 13.10.2026, il giudice, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

IPA