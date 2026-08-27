Tenta di avvelenare lo zio a Casale Monferrato per avere l'eredità, 38enne arrestata e gravi accuse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Casale Monferrato una donna di 38 anni è stata arrestata con l’accusa di aver tentato di avvelenare lo zio 74enne allo scopo di avere la sua eredità. L’anziano, che ha accusato un violento malore, ha confidato ai medici di cadere in un sonno profondo dopo che la nipote gli offriva da bere un succo di frutta. Nel sangue del 74enne sono state trovate tracce di una somministrazione clandestina e prolungata di dosi ingenti di benzodiazepine.

L’allarme lanciato dall’ospedale

A ricostruire la vicenda è stato il Corriere della Sera. L’allarme è scattato il 16 agosto, in seguito alla segnalazione del personale sanitario dell’ospedale in cui il 74enne era ricoverato. I medici, infatti, avevano notato una sostanza lattescente anomala, incompatibile con i farmaci prescritti, nella parte terminale del deflussore delle sacche destinate alla terapia endovenosa.

I carabinieri hanno sequestrato la flebo e i successivi accertamenti clinici hanno permesso di rilevare nel sangue del paziente tracce di una somministrazione clandestina e prolungata di ingenti dosi di benzodiazepine, responsabili di uno stato di torpore giudicato grave e ingiustificato.

Il malore del 20 agosto

Il 20 agosto l’uomo, che nel frattempo era stato trasferito in una casa di cura, ha accusato un improvviso e violento malore, che lo ha fatto sprofondare in uno stato di incoscienza e areattività. Per lui è stato disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso.

La svolta al caso di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è arrivata grazie alla stessa vittima, che in un momento di lucidità ha confidato ai sanitari di cadere in un sonno profondo ogni volta che la nipote, solita fargli visita ogni giorno, gli offriva da bere un succo di frutta.

L’arresto della nipote

I carabinieri hanno così deciso di attendere la donna nella struttura. Appena la 38enne si è presentata in reparto per far visita all’anziano parente, i militari, allertati tempestivamente dai medici, l’hanno bloccata e perquisita.

All’interno della borsa della nipote dell’uomo sono stati trovati una siringa usata e diversi flaconi di farmaci ansiolitici e antidepressivi.

Per la 38enne, che sarebbe già nota alle forze dell’ordine, si sono aperte le porte del carcere con l’accusa di tentato omicidio.