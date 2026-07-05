Tenta di dare fuoco alla compagna con una tanica di gasolio a Ivrea, donna salvata da un amico
Un uomo di 47 anni avrebbe litigato con la compagna e poi ha provato a darle fuoco nella loro casa nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri
Un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna nella loro casa a San Bernardo, piccola frazione di Ivrea (Torino). L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite e la donna sarebbe stata salvata da un amico. I carabinieri hanno arrestato il 47enne che è stato trovato in un forte stato di alterazione.
- Uomo tenta di dare fuoco alla compagna
- Donna salvata da un amico
- L'aggressore in stato d'alterazione
Uomo tenta di dare fuoco alla compagna
La coppia avrebbe avuto una lite in casa. A un certo punto l’uomo ha preso una tanica di gasolio e l’ha cosparsa sulla donna nel tentativo di darle fuoco.
L’aggressione è avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 luglio nell’abitazione in cui vivono i due a San Bernardo.
Provvidenziale l’intervento di un amico che ha fermato l’uomo, poi arrestato dai carabinieri.
Donna salvata da un amico
Al momento della lite, in casa era presente anche un amico della coppia.
Come riporta il Corriere della Sera, è stato proprio lui a salvare la donna.
L’amico si è messo in mezzo tra i due ed è riuscito a trattenere il braccio dell’aggressore prima che potesse azionare l’accendino per dare fuoco alla compagna.
A quel punto la donna ha chiamato i carabinieri mentre l’amico continuava a tenere fermo il compagno. L’uomo è così stato arrestato per tentato omicidio.
L’aggressore in stato d’alterazione
I carabinieri di Azeglio e Borgomasino, arrivati sul posto, hanno trovato l’aggressore, un 47enne moldavo, in un forte stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.
I militari lo hanno subito immobilizzato, sottraendogli l’accendino.
Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito. Il 47enne è stato portato in carcere, come disposto dalla procura di Ivrea che coordina le indagini.